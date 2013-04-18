اتحاد القدم القطري يتراجع .. و"يقلص" العقوبة "التاريخية"

عقدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم اجتماعا، اليوم الأربعاء، من أجل النظر في الاستئنافين المقدمين من ناديي الغرافة ونادي العربى ضد قرار العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط بخصوص الأحداث التى صاحبت لقاء الفريقين فى الدور قبل النهائى لكأس نجوم قطر والصادر بتاريخ 27 مارس 2013 .

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم أن اللجنة قررت قبول استئناف الغرافة شكلا وتأييد القرار المستأنف فيما نص عليه من إيقاف اللاعب أندرسون لويز نينى لثمانى مباريات، وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال عن مخالفة الاعتداء الجسدى على لاعب الفريق المنافس مما يعني أنه تم تخفيض العقوبة المالية من 300 ألف ريال إلى 50 ألفا.

أما في خصوص المغربي الدولي حسين خرجة لاعب العربي فقد تم تخفيض العقوبة إلى 8 مباريات بدل 10 وتغريمه مبلغ 50 الف ريال بدل 380 ألف ريال عن مخالفتى إفتعال التشابك البدنى والتسبب بالصراع والاعتداء جسديا على لاعب الفريق المنافس.

وتقرر تعديل القرار المستأنف بشأن لاعب العربي عبد الله معرفية والاكتفاء بإيقافه أربع مباريات، وتعديل الغرامة المالية إلى مبلغ 40 ألف ريال قطري بسبب مشاركته في حادثة الإعتداء.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة نادي العربي سبق واعلن قبل فترة قصيرة عن نيته في الاستغناء عن محترفه حسين خرجة وانهاء عقده بعد العقوبة

الكبيرة التي تعرض لها جراء تلك الحادثة بما ان النادي سيتضرر من غيابه لفترة طويلة.

وتعد هذه العقوبة أكبر العقوبات التي فرضتها اللجنة منذ تكوينها قبل3 مواسم. وكانت العقوبة الأكبر سابقا ايقاف المغربي يوسف سفري لاعب نادي قطر 8 مباريات وغرامة مالية 100 الف ريال، والبحريني فوزي عايش لاعب السيلية 8 مباريات و70 ألف ريال.

وتعد لجنة الانضباط مستقلة وقراراتها نافذة ويحق للذين وقعت عليهم العقوبة الاستئناف خلال 15 يوما لدى لجنة الاستئناف بالاتحاد.

