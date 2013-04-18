الجاسر: ‏حضور تدريبات الهلال لا يتجاوز ٢٠ مشجعاً

استغرب مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لنادي الهلال وعضو مجلس الإدارة، عبدالكريم الجاسر، الحديث عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الهلالية مؤخراً، بعزل اللاعبين والأجهزة الفنية عن الجماهير ووسائل الإعلام، بوضع حواجز تمنع الوصول إليهم، في مناطق محددة، ورفع السياج الفاصل بين المدرجات والملعب الى قرابة ثلاثة أمتار، لافتاً الى أن الهدف من وضعها هو "إيجاد بيئة تنظيمية توفر الأمن والسلامة للاعبين"، وأضاف في حديث مباشر لبرنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "الحواجز وضعت من أجل عمل تنظيم يوفر الأمن والسلامة للاعبين، والإعلاميين يغطون التدريب من داخل الملعب بشكل طبيعي، ولا أعتقد أن هذه التنظيمات تغضب أحداً ما دام الجميع يحضر، ويحقق هدفه".

وأكد الجاسر بأن السياج المنصوبة بين المدرج وملعب النادي، وضعت في أعقاب دخول الجماهير بكثافة إلى الملعب بعد إحدى المباريات "الجميع يتذكر الحدث المأساوي الذي حدث داخل ملعب النادي من خلال اندفاع الجماهير داخل الملعب بعد إحدى البطولات ولم نستطع تخليص اللاعبين من الجماهير إلا بشق الأنفس"، وتابع: "بعدها صدر قرار نصب الحواجز بهذا الارتفاع الذي لا يتيح للجماهير القفز داخل الملعب، لاسيما وأننا نعاني من قلة رجال الأمن في النادي".

واعترف الجاسر بأن هذا المنظر يبدو غريباً للعيان ومزعجاً في الوقت نفسه، مستدركاً: "لكننا وضعناها على طريقة "مكره أخاك لا بطل"، و أصبحت مطلباً لكل الاندية في ظل عدم السيطرة على الجماهير داخل الملعب"، لافتاً الى أن الحضور الجماهيري في مدرجات ملعب النادي لا يتجاوز الـ ٢٠ مشجعاً، لذا فلا شيء يدعو للقلق.

وكشف مدير المركز الاعلامي بالهلال بأن مقرات الاندية في السعودية لا يمكن استخدامها بالشكل الذي يمكن من خلاله استثمار اللاعبين، وقال: "ناقشنا كثيراً وضع "كشك"، وتحديد يوم معينا ولاعب للتصوير مع من يرغب من الجماهير التصوير معه، في واستخدامها كجانب استثماري، ولكننا أجلنا هذا الموضوع لأن لدينا أمور عدة اكثر أهمية، وعلى رأسها متحف النادي الذي يتيح للجماهير التصوير مع أي كأس حققه الفريق".