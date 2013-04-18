ريال مدريد يزيح مانشستر يونايتد عن صدارة ترتيب أغنى الأندية في العالم

تربع ريال مدريد الإسباني على صدارة ترتيب أغنى الأندية في العالم على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بحسب تقرير نشرته مجلة "فوربس".

واحتل يونايتد المركز الأول على لائحة أغنى الأندية الكروية منذ أن بدأت "فوربس" نشر لائحتها عام 2004، لكنه تنازل عن الصدارة في التقرير الأخير لمصلحة ريال مدريد الذي يتقدم على غريمه المحلي برشلونة، صاحب المركز الثالث أمام أرسنال الانجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وقدرت قيمة ريال مدريد ب15ر2 مليار جنيه استرليني، اي 3ر3 مليار دولار، ما يجعله أغنى ناد رياضي، ليس كروي وحسب، في العالم.

أما يونايتد فقدرت قيمته بـ07ر2 مليار جنيه استرليني بحسب "فوربس" التي قالت في بيانها: "إنها المرة الاولى، منذ ان بدأت فوربس تقييمها لاندية كرة القدم عام 2004، التي لا يتواجد فيها مانشستر يونايتد في المركز الاول"، مشيرة الى ان ريال مدريد حصد بشكل ثابت عائدات مرتفعة جدا وأكثر من أي ناد كروي في العالم رغم الازمة الاقتصادية في إسبانيا.

واعتبرت المجلة الاقتصادية الشهيرة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه المدرب جوزيه مورينهو لعبا دورا اساسيا في ازدهار ريال مدريد الى جانب رئيس النادي الملياردير فلورنتينو بيريز.

وبحسب التقرير الذي نشرته المجلة فإن المعدل الوسطي لقيمة الاندية الـ20 الاكثر غنى تبلغ 968 مليون دولار، اي اكثر بنسبة 26 بالمئة من العام الماضي، فيما لا يزال اللاعب الجديد لباريس سان جرمان الفرنسي النجم الانجليزي ديفيد بيكهام الاكثر مدخولا بين نظرائه، اذ بلغت عائداته العام الماضي 33 مليون جنيه استرليني، بينها 29 مليون جنيه من عقود الرعاية والاعلانات.

ويأتي نجم ريال رونالدو ثانيا بـ8ر28 مليون جنيه استرليني سنويا، وغريمه في برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي ثالثا بـ26 مليون جنيه بين رواتب وعقود رعاية واعلانات