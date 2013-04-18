سجل هدفاً في مرماه .. فـ"هرب" اللاعبون من الملعب

عبّرت جماهير فريق آيك أثينا اليوناني بطريقتها الخاصة عن غضبها من هدف عكسي سجله مدافع الفريق مافروديس بوغايديس عن طريق الخطأ في مرماه قبل أربع دقائق من نهاية المباراة أمام بانثراكيكوس، إذ اقتحمت أرض الملعب وطاردت جميع اللاعبين، وتسببت بإنهاء المباراة في غير أوانها.



وسيطر التوتر على جماهير الفريق اليوناني العريق منذ بداية اللقاء الحاسم، حيث كان آيك بحاجة الى الفوز من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وبمجرد تسجيل الهدف جن جنون المشجعين الذين اختاروا بأيديهم إنهاء المباراة، من خلال اقتحام أرض الملعب.



وهرع لاعبو الفريقين وكل من يجلس على مقاعد البدلاء والحكام صوب غرفة تغيير الملابس، فيما كان عشرات المشجعين الغاضبين يلاحقونهم داخل أرض الملعب، دون أن يتردد بعضهم في إلقاء قنابل الدخان، الأمر الذي تسبب في تدافع اللاعبين مع الإداريين وإصابة عدد منهم.



وكان نصيب بعض الهاربين الذين تأخروا في الوصول للمكان الآمن بعض اللكمات، ومن بينهم حارس مرمى بانثراكيكوس سبيروس فرونتاراس، ومدرب الفريق نفسه هاريس مافروماتيس، إذ أصيب بجروح في الوجه، في حين يُنتظر أن يقرر الاتحاد اليوناني لكرة القدم حرمان جماهير آيكأثينا من دخول الملاعب حتى نهاية الموسم.