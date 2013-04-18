نيمار: كريستيانو رونالدو .. "وحش" لا يشبع

تغزّل المهاجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا بنادي برشلونة الإسباني ولاعبيه، وأكد إعجابه الشديد بأداء وأسلوب لعب الفريق الكاتالوني، مجدداً التأكيد على أنه من أشد المعجبين بالأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال إن كرة القدم بالنسبة له عشق وحب تماماً كما لو كانت "أنثى".



وتحدث اللاعب الشاب خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة "كنال بلوس" الإسبانية، عن قضايا خاصة به، وعلى رأسها مسيرته مع المنتخب البرازيلي، ورأيه في برشلونة، وميسي، وغريمه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو.



وقال لاعب نادي سانتوس إنه لا يطمح لأن يكون أفضل لاعب في العالم، بل يريد أن يستمتع بممارسة كرة القدم بسعادة، بغض النظر عن النادي الذي يدافع عن ألوانه، لافتاً إلى أن ما يبهجه هو تسجيل الأهداف ومساعدة زملائه، مشبّهاً كرة القدم بـ"أنثى" وهو يعشقها.



ولم يخف اللاعب البرازيلي إعجابه الشديد بأداء برشلونة، وقال: هذا الفريق يدهشني، ولا سيما الثلاثي تشافي هيرنانديز وأندرييس إنييستا وسيسك فابريغاس .. إنهم عمالقة كرة القدم الحديثة"، مشدداً على أن ميسي لاعب "غير طبيعي .. هو أفضل لاعب شاهدته في حياتي"، وأضاف: "عندما تعطيه فرصة واحدة سيسجل منها بالتأكيد .. أنا من معجبيه، نعم أنا معجبيه، وحين أقول ذلك فإنه لا يخجلني".



والى جانب ميسي فإن نيمار معجب كذلك برونالدو، ويصفه بـ"الوحش الجائع لتسجيل الأهداف دائماً.. إنه يسجل باستمرار وبمختلف الطرق، لايشبع أبداً، هو لاعب قوي بدنياً وسريع ولديه مهارة التسجيل بالرأس، وغير ذلك من المميزات التي يتمناها كل لاعبي كرة القدم".



وأبدى نيمار ثقته في قدرة منتخب بلاده على الظهور بصورة مميزة في بطولة كأس العالم التي ستقام في بلاده العام المقبل، مشيراً إلى أنه ليس قلقاً من الضغوط الجماهيرية التي ستكون ملقاة على لاعبي "السيليساو"، من أجل التتويج باللقب العالمي.



وقال في هذا الخصوص: "كرة القدم لعبة جماعية، والمسؤولية ستكون على 23 لاعباً، كل واحد منهم لديه مسؤولية معينة لقيادة البرازيل للتتويج بكأس العالم"، لافتاً إلى أنه نضج بما يكفي وأصبح لديه خبرة جيدة ستعينه على تقديم مستويات أفضل من السابق.



وشدد اللاعب الذي يبدو أنه في طريقه لإرتداء قميص برشلونة الإسباني، على أنه لا يرى أي فرق بين كرة القدم في البرازيل وأوروبا، باستثناء عامل القوة الذي تمتاز به الكرة الأوروبية، ولفت إلى أن الكرة تبقى نفسها.. "مجموعة لاعبين يواجهون بعضهم البعض، وكل منهم يريد التسجيل في مرمى الآخر".