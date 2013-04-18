والد الشربيني: إدارة الاتحاد دمرت ابني ونور كان يساعده

اتهم والد المحترف الكرواتي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السعودي أنس الشربيني نائب رئيس النادي عادل جمجوم بتسليم لاعبي النادي الأجانب مرتباتهم الشهرية، وعدم تسليم ابنه مرتباته، متعمداً، وقال لبرنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "عادل جمجوم طلب من اللاعبين الأجانب عدم إبلاغ ابني بأنه سلمهم مرتباتهم".

وأوضح جمال الشربيني بأن ابنه يعيش أوضاعاً نفسية سيئة في السعودية نتيجة عدم استلامه لمرتباته لأربعة أشهر "آخر مرتب استلمه، مضى عليه ٤ أشهر.. إنه يعيش أوضاعاً نفسية سيئة، إضافة إلى عدم قدرته على التواصل مع اللاعبين بسبب عدم إتقانه اللغتين العربية والإنجليزية".

وكشف والد الشربيني بأن ابنه يهاتفه يوميا وهو يبكي بسبب حالته النفسية "لو لا الله ثم نادي الوحدة الذي احترف فيه ابني أحمد لكان أنس لا يجد قوت يومه لأن نادي الوحدة يسلم أحمد رواتبه في مواعيدها، وبذلك يستطيع مساعدة أخيه ببعض المال، ولا أنسى دور اللاعبين الكبار في فريق الاتحاد وعلى رأسهم، محمد نور الذين ساعدوا ابني كثيراً".

وأضاف: "عندما كان أنس يلعب في كرواتيا جاءته عروض من أندية كرواتية وبرتغالية، ورفضناها وتغلبنا على الكثير من المشكلات التي واجهتنا لكي ينتقل إلى نادي الاتحاد وكان ثمنه في ذلك الوقت 4 ملايين ونصف المليون يورو، لكن بعد حضوره لنادي الاتحاد انخفض مستواه 50% لأنه يلعب في خط الهجوم والاتحاد يشركه كمدافع وهو ما أثر على مستواه"، لافتاً الى أنهم يتوجهون لرفع شكوى على نادي الاتحاد "في يناير حاولنا فسخ العقد بأي طريقة يريدون واتصلت بمدير الفريق حامد البلوي الذي رفض وأكد لي تمسكهم باللاعب على الرغم من وجود عرض إسباني آنذاك، وبعدها حاولت الاتصال على أصحاب القرار في النادي ولكنهم تجاهلوا اتصالاتي ولم يرد علي إلا عضو الشرف لؤي قزاز".