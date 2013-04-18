ويلباك .. أسوأ مهاجم في الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة إنجليزية عن قائمة أسوأ عشرة مهاجمين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تصدر القائمة مهاجم مانشستر يوناتيد الإنجليزي داني ويلباك وذلك في إحصائية أعدتها من ناحية عدد الدقائق التي لعبها هؤلاء المهاجمين.



وقالت صحيفة "الدايلي ميل" إن ويلباك تصدر القائمة بتسجيله هدفا واحدا في (1204) دقيقة لعبها طوال الموسم مع فريقه مانشستر يوناتيد الذي اقترب بشكل كبير من حسم لقب الدوري الإنجليزي.



وبرأت الصحيفة الإنجليزية في تقريرها الإحصائي مهاجم تشلسي الاسباني فرناندو توريس من لقب أسوأ مهاجم هذا الموسم، وذلك بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الدوري الاسباني.



وأثبتت أن ويلباك هو المهاجم الأسوأ بلا منازع من حيث الناحية التهديفية، في حين أن توريس لعب (2194) دقيقة مع فريقه تشلسي وسجل سبعة أهداف هذا الموسم بمعدل هدف كل (313.4) دقيقة.



وجاء في المركز الثاني في القائمة مهاجم ويستهام يوناتيد كارلتون كول الذي سجل هدفين في (1306) دقيقة لعبها مع فريقه.



أما المركز الثالث فحل به مهاجم ستوك سيتي جوناثان وولترز الذي سجل ستة أهداف في (2876) دقيقة لعبها مع فريقه.



في حين جاء مهاجم سندرلاند داني جراهام في المركز الرابع مسجلا ثلاثة أهداف في (1407) دقيقة لعبها مع فريقه.



وفي المركز الخامس حل مهاجم نوريتش سيتي جرانت هولت مسجلا خمسة أهداف في (2124) دقيقة لعبها مع فريقه.



وحل مهاجم توتنهام هوتسبير ايمانويل أديبايور في المركز السادس مسجلا ثلاثة أهداف (1226) دقيقة لعبها مع فريقه.



أما المركز السابع فقد جاء فيه مهاجم ويغان أتليتك فرانكو دي سانتو الذي سجل خمسة أهداف في ( 1978) دقيقة لعبها مع فريقه.



في حين جاء مهاجم ستوك سيتي بيتر كراوتش في المركز الثامن مسجلا خمسة أهداف في (1921) دقيقة لعبها مع فريقه.



وحل مهاجم كوينز بارك رينجرز السابق جبريل سيسه في المركز التاسع مسجلا ثلاثة أهداف في (1106) دقيقة لعبها مع فريقه.



وأخيرا جاء في المركز العاشر مهاجم ستوك سيتي كينيون جونز مسجلا ثلاثة أهداف في (1035) دقيقة لعبها مع فريقه.