أفضل لاعب في إنجلترا: فان بيرسي دخل "السباق"

أصبحت الفرصة سانحة أمام المهاجم الهولندي الدولي روبن فان بيرسي لإحراز جائزة لاعب العام في استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا بعدما اختير، اليوم الجمعة، ضمن قائمة المرشحين للجائزة والتي ضمت ستة لاعبين.

واختير فان بيرسي، هداف مانشستر يونايتد وزميله مايكل كاريك، مع كل من جاريث بيل "توتنهام"، ولويس سواريز "ليفربول"، وإيدين هازارد وخوان ماتا "تشيلسي" في قائمة المرشحين للجائزة، علماً بأن بيل يحظى بالنسبة الأكبر من ترشيحات مكاتب المراهنات.

ويتنافس بيل وهازارد أيضاً ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب هذا العام، ومعهما كل من كريستيان بنتيكي وروميلو لوكاكو وداني ويلبك وجاك ويلشير.