الدوري الإنجليزي: ٦٠ مليون جنيه إسترليني.. للفرق "الهابطة"

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن زيادة المعونة المالية التي تدفعها كل موسم للفرق الهابطة، وذلك كمساهمة منها لإعانة الأندية الهابطة التي تتكبد خسائر فادحة بعد الهبوط.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرابطة ستمنح كل فريق من الفرق الثلاثة الهابطة مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني (٣٥٠ مليون ريال سعودي)، بدلاً من المبلغ المقرر سلفاً للهابطين والمقدر بـ48 مليوناً.

وتتعرض الفرق التي تهبط لدوري الدرجة الأولى لخسائر مالية ضخمة بسبب ضياع حصتها من عوائد البث التلفزيوني، إلى جانب تكبّدها مبالغ كبيرة جراء رواتب وأجور لاعبيها.

وتحرم الفرق الهابطة أيضاً من قيمة التذاكر الموسمية لها، والتي تتباين قيمتها ما بين الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى.

وهذه هي المرة الثانية خلال ثلاث سنوات التي تزيد فيها الرابطة قيمة المعونة المالية للفرق الهابطة، حيث رفعت القيمة في العام 2010 من 32 مليون جنيه إلى 48 مليون جنيه إسترليني.

وستتوزع المعونة المالية على مدار أربعة أعوام اعتباراً من الموسم المقبل، مع العلم أنها كانت تتوزع في السابق في المدة نفسها بحيث ينال كل نادٍ في الموسم الأول 15 مليوناً، والثاني 17، و8 ملايين في الثالث والرابع.

يذكر أن أندية ريدينغ وكوينز بارك رينجرز وويغان أتليتيك هي أقرب الفرق المرشحة للهبوط كونها تحتل المراكز الأخيرة في الدوري الإنجليزي الذي وصل لمحطاته قبل الأخيرة.