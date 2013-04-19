الوضع "غامض".. كلهم يقولون "مورينهو سيرحل" وهو "ينفي"

نفى المدير الفني لريال مدريد الإسباني لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينهو، اليوم الجمعة، أن يكون أعلن بشكل شخصي عن رغبته في الرحيل من تدريب الريال، وأكد مجدداً أنه سيوضح موقفه من الفريق في نهاية الموسم.

وكان رئيس نادي كانيياس للهواة مانويل ألفاريز، الذي يلعب له نجل مورينهو، قد فجّر مفاجأة كبيرة قبل أيام عندما قال إن مورينهو أكد له بشكل شخصي أنه لن يستمر مع الريال في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي قابله المدرب البرتغالي بردة فعل قوية بقوله: "ألفاريز يحب الصحافة. أعترض على تصريح رئيس نادي كانيياس، وأؤكد أنني قلت له: سأكون هنا في الموسم المقبل".

وفاجأ مورينهو الجميع، اليوم، بحضور المؤتمر الصحافي لفريقه قبل المباراة المرتقبة غداً السبت أمام ضيفه ريال بيتيس ضمن الدوري الإسباني، حيث استنكر ما تردد بهذا الشأن في الأيام القليلة الماضية، مطالباً الجميع بالهدوء من أجل التركيز على التحديات الصعبة التي تنتظر الفريق في الفترة المقبلة.

ولم يحسم مورينهو موقفه من هذا الموضوع وإذا ما كان سعيداً أو العكس في النادي الملكي، "لست غير سعيد ولست حزيناً في ريال مدريد، عندما أتعرض حتى لضغوط المباريات، يجب أن نجتمع سوياً ونرى ما هو أفضل للفريق"، مؤكداً أن علاقته بالريال ورئيسه فلورنتينو بيريز جيدة للغاية"، مشيراً إلى أن هذا سيتيح الفرصة لجميع الأطراف بالجلوس سوياً ومناقشة الأمور بهدوء.

وأضاف: "من الطبيعي أن تحدث المشكلات بين الأندية والمدربين. وفي حالتنا، لا توجد مشكلات في علاقاتنا سوياً. في ظل الهدوء، يمكننا أن نصل لنتائج جيدة للجميع، ولكن الأفضل لنا جميعاً ولمن يرغبون في الأفضل للفريق هو الفوز بلقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا".