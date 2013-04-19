دوري زين : النصر والأهلي .. تعادلا في مباراة حمراء

جاء صراع المرتبة الرابعة بين فريقي النصر والأهلي مثيراً، عندما التقيا مساء، اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض وتعادلا بهدفين لمثله ضمن الجولة الـ25 من دوري زين السعودي للمحترفين .

تقدم الأهلي بالنتيجة في الدقيقة 16 بعد أن سدد العماني عماد الحوسني كرةً مميزةً من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك .

وأضاع حسن الراهب فرصة التعديل بتسديدة جانبها التوفيق، لكنه عوض ذلك بحصوله على ضربة جزاء بعد أن أعاقه عقيل بالغيث داخل منطقة الجزاء ليترجمها البرازيلي رافائيل باستوس بنجاح في الدقيقة 32 .

وفي الشوط الثاني حاول باستوس تسجيل الهدف الثاني لكن كرته تحولت إلى ضربة ورد الحوسني برأسية ابتعدت عن المرمى .

وفي الدقيقة 52 أشهر الحكم الإيطالي نيكولا نيكوليتي البطاقة الحمراء لوليد باخشوين لحصوله على بطاقتين صفراوين، ولنفس السبب خرج ابراهيم غالب من اللقاء .

ورغم ذلك سجل الحوسني هدفاً رائعاً بلعبةٍ هوائيةٍ مهدياً فريقه التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة62.

وفي الدقيقة 82 نال الكولمبي خايرو بالومينو البطاقة الحمراء ليلعب الأهلي بتسع لاعبين في بقية مجريات المباراة .

وفي اللحظات الأخيرة سجل البديل اليوناني انجيلوس خارستياس هدف التعادل بعد أن سدد كرة اصطدمت في مدافع الأهلي عقيل بلغيث وولجت المرمى .

وبهذا التعادل احتفظ النصر بالمرتبة الرابعة بـ47 نقطة، وظل الأهلي خامساً بثلاثٍ وأربعين نقطة، وبذلك افتقد الفريق فرصة الترشح للبطولة الآسيوية لمصلحة النصر إلا في حالة انتصاره بكأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال .

الهابط هزم البطل

أفسد فريق الوحدة مخطط بطل دوري زين فريق الفتح بالانفراد بالرقم القياسي النقطي المسجل باسم فريقي الهلال والشباب عندما كسبه بهدفين لهدف في المواجهة التي جرت عصر اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في افتتاح الجولة 25 .

بادر فريق الوحدة بمحاولاته الهجومية عبر الأردني أحمد الشربيني الذي سدد كرة أبعدها الحارس واخرى من ساري عبدالعزيز تصدى لها عبدالله العويشر ومع انتهاء الدقائق 20 الأولى ظهر المهاجم الكونغولي الخطير دوريس سالمو بكرة مرتدة لكن المدافع البرازيلي تياغو غوميز أنقذ الموقف وتبعها تسديدة من خارج منطقة الجزاء من أحمد بوعبيد مرت بجوار القائم الأيسر .

وفي الدقيقة 32 انطلق ساري عمرو من الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية لأحمد الشربيني الذي سجل هدف المباراة الأول.

وكثف الفتح هجماته بحثاً عن التعديل وكان أخطر كراته، توغل عدنان فلانه داخل منطقة الجزاء وسدد ليتصدى لها عساف القرني .

ووسط ابتعاد الضغوط عن لاعبي الوحدة، كان وصولهم سلساً كتسديدة البرازيلي فينيسيوس ريتشي التي أبعدها الحارس لتصل للشربيتي الذي أكملها باتجاه المرمى لكن المدافع بدر النخلي أبعدها ببراعة لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الوحدة بهدفٍ دون رد .

ومع انطلاقة الشوط الثاني زج المدرب التونسي فتحي الجبال بحمدان الحمدان بدلاً من الأردني شادي أبو هشهش في إشارةٍ هجومية ومع دخوله تحصل حمدان على فرصةً سانحةً لكنه طوح بالكرة بعيداً عن الشباك ، وأتبعه بإشراك ربيع السفياني بدلاً من أحمد بوعبيد .

بينما لم يستغل حمدان تباطأ الدفاع في إبعاد الخطر حيث سدد في يد عساف القرني وفيما يبدو أنه تأثير التغييرات تحصل سفياني على فرصة التعديل لكن الدفاع أنقذ الموقف .

ومن ضربة حرة مباشرة كاد البرازيلي التون خوزيه أن يسجل للضيوف لكن تسديدته اصطدت بالقائم الأيسر .

وفوت ريتشي إمكانية مضاعفة النتيجة لفريقه بعد كرة مرتدة وصلته لكنه سدد دون تركيز ، ومباشرةً عوض أحمد كرنشي ذلك في الدقيقة 75 بتسجيله للهدف الثاني بعد متابعته لتسديدة ريتشي .

وفي الوقت بدل الضائع حضر هدف تقليص الفارق بعد عرضية سالمو التي حولها المدافع النرويجي بامودو كاه بالخطأ في مرماه .

وبهذه الخسارة الثانية للفتح هذا الموسم ظل الفريق في الصدارة برصيد 61 نقطة، بينما رفع الوحدة رصيده إلى النقطة الحادية عشر ورغم ذلك تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى (دوري ركاء) .

الشباب في البطولة الآسيوية



وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن الشباب المشاركة في البطولة الآسيوية بعد أن حول تأخره أمام الاتحاد بهدفٍ إلى انتصارٍ متأخرٍ بهدفين.

حضرت أولى الكرات الخطرة بعد أن استغل فهد المولد سرعته ووصل للمنطقة وسدد بجانب المرمى وأتبعها ذات اللاعب بكرة تصدى لها الحارس .

وجاء الرد الشبابي عبر رأسية الأرجنتيني سبستيان تيجالي التي أخطأت المرمى ومحاولة أخرى من تيجالي نفسه الذي راوغ دفاع أصحاب الأرض بمهارة وسدد كرة أنقذها المدافع باسم المنتشري .

وسدد عبدالله الأسطا كرة رائعةً من مسافةٍ بعيدةٍ اصطدمت بالعارضة .

ومع انطلاقة الشوط الثاني سدد البرازيلي مارسيلو كماتشو كرةً تصدى لها فواز القرني وأخرى من القائد أحمد عطيف الذي سدد كرةً أرضية في يد الحارس .

واستغل الشاب عبدالفتاح عسيري خطأ المدافع وليد عبدربه في إبعاد الكرة ليسجل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 60.

وحاول حسن معاذ التعديل بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر، وزج المدرب البلجيكي ميشيل برودوم بمهاجمه ناصر الشمراني بدلاً من عمر الغامدي بحثاً عن التعادل.

وعاد كماتشو بتسديدةٍ تصدى لها القرني ببراعة لكنه اضطر بعد ذلك للخروج مصاباً ومشاركة الحارس علي اليزيدي .

وفي الدقيقة 80 حقق سبستيان تيجالي التعادل للشباب بعد كرة عرضية حولها الشمراني تجاه تيجالي الذي سجل بذكاء في مرمى اليزيدي منفرداً بصدارة الهدافين بـ 18 هدفاً .

وكاد البديل مختار فلاته أن يهدي فريقه الانتصار لكن تسديدته تصدى لها وليد عبدالله بتألق .

وفي الوقت بدل الضائع احتسب الحكم الدولي فهد المرداسي ضربة جزاء للشباب تقدم لها البرازيلي فرناندو مينغازو وسجل بنجاح هدف الفوز الغالي.

وبهذه النتيجة ضمن الشباب المرتبة الثالثة برصيد 53 نقطة وبالتالي المشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل بينما ظل الاتحاد سابعاً بـ33 نقطة .

الرائد والاتفاق .. تعادل

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة تعادل فريقا الرائد والاتفاق بهدفٍ لكلٍ منهما.

سجل للرائد البرازيلي كاسيو ريسادو في الدقيقة 48 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وعادل للضيوف الغاني البرنس تاجو في الدقيقة 31 مستفيداً من تمريرة مبارك الدوسري .

وبتلك النتيجة استمر الرائد في المرتبة الثامنة بـ29 نقطة وظل الاتفاق سادساً بـ35 نقطة .

هجر في خطر



أرسل فريق الشعلة مضيفه هجر إلى دائرة الخطر بعدما تغلب عليه مساء اليوم الخميس برباعيةٍ نظيفةٍ في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالاحساء ضمن الجولة 24 من دوري زين السعودي للمحترفين .



سجل للشعلة المغربي حسن الطير في الدقيقة 38 87 رافعاً رصيده التهديفي إلى 12 هدفاً وقبل ذلك كان المالي لاسانا فاني قد افتتح التسجيل في الدقيقة 14 وسجل الهدف الثالث عبدالرحمن بركة في الدقيقة 67 .



وبهذا الانتصار تقدم الشعلة للمركز التاسع بـ27 نقطة معززاً فرصه بالترشح لكأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال فيما أصبح هجر مهدداً بالهبوط وهو بحاجة للانتصار مع خسارة التعاون كونه يملك 16 نقطة في المرتبة قبل الأخيرة .

الهلال والتعاون تعادلا سلبيا



وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد خرج فريقا الهلال والتعاون بالتعادل السلبي دون أهداف.



وبذلك بقي الهلال وصيفاً بـ55 نقطة بينما استمر التعاون مهدداً بالهبوط بتواجده في المرتبة الثانية عشر بـ18 نقطة.

الفيصلي باق في الدوري



وعلى ملعب مدينة الأمير سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة حقق الفيصلي فوزاً عريضاً على ضيفه نجران بستة أهداف لهدف.



تقدم الفيصلي بهدفين في الشوط الأول عن طريق رأسية محمد جحفلي في الدقيقة 44 وفي الوقت بدل الضائع بتسديدةٍ مميزةٍ من فهد عداوي .



وفي الشوط الثاني أضاف أصحاب الأرض أربعة أهدفٍ أخرى عبر العماني اسماعيل العجمي في 51و75.



وجاء الهدف الرابع بواسطة الأردني ياسين البخيت في الدقيقة 53 وبعدها بخمس دقائق سجل الغيني نابي سوماه الهدف الخامس بضربة جزاء ، بينما سجل الأردني حمزه الدردور هدف نجران الوحيد في الدقيقة 60 .

وبهذا الفوز ضمن الفيصلي البقاء في دوري زين بحلوله في المركز 11 بـ24 نقطة فيما بقي نجران عاشراً بـ25نقطة.



