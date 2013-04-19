سلمان بن إبراهيم: لم ننتهك حقوق الإنسان.. ولم نشترِ "أصواتاً"

نفى المرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، مزاعم شراء الأصوات وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد الشيخ سلمان لوكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، أن لا أدلة موثوقة في تقرير موقع "انسايد وورلد فوتبول" الذي اتهمه بشراء الأصوات في انتخابات مقعد تنفيذية الاتحاد الدولي عام 2009 من خلال المجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك قبيل انتخابات الرئاسة المقررة في 2 مايو/أيار المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال: "هذا ليس صحيحا،ً تعرفون كيف تجري الأمور، أحياناً يسعى بعض الناس في الانتخابات لاختلاق قصص من دون أدلة موثوقة، ويمكننا الحديث إلى ما لا نهاية عن أمور مختلفة، لكن لنركز على الحقيقة والواقع".

وأصدر آل خليفة بياناً، اليوم الجمعة، قال فيه: "لا يسعني إلا أن أكرر، كرئيس للاتحاد البحريني لكرة القدم، أني التزمت دوماً بمراقبة إدارة وتطوير لعبتنا بشكل مستقل من دون أي تدخل خارجي، وأؤكد أن أي شخص في الاتحاد البحريني موجه وفق أعلى معايير حوكمة النزاهة والشفافية بالتماشي مع أنظمة الاتحادين الآسيوي والدولي".

وتابع: "في ما يخص الجزء الثاني من الادعاءات الخطيرة التي أثيرت حول حملتي عام 2009، لا أستطيع إلا أن أنكر بشدة أنه لم يحصل أي نوع من السلوك غير الأخلاقي في ما يتعلق ببرنامجي الانتخابي، وأتمنى بغض النظر عن النتيجة في 2 مايو، أن يتحلى جميع المرشحين باللعب النظيف".

ويتنافس الشيخ سلمان بن إبراهيم مع رئيس الاتحاد الإماراتي يوسف السركال ورئيس لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي السعودي حافظ المدلج وعضو "فيفا" التايلاندي واراوي ماكودي على رئاسة الاتحاد الآسيوي، بعد إبعاد القطري محمد بن همام عن مركز الرئاسة بسبب قضايا رشى، كما يتنافس الشيخ سلمان مع القطري حسن الذوادي على عضوية المكتب التنفيذي لـ"فيفا" أيضاً.

وكان رئيس اتحاد القدم البحريني قد شرح برنامجه الانتخابي، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحافي في المنامة، تزامن مع نشر موقع "انسايد وورلد فوتبول" تقريراً من مصادر عدة، يتهمه مع المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يرأسه الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح بالتأثير على الانتخابات السابقة عام 2009 التي فاز فيها بن همام على بن إبراهيم.

وذكر التقرير أن المجلس الأولمبي الآسيوي يقوم "بتحضيرات ضخمة" للانتخابات المقبلة من خلال حجز غرف فندقية في كوالالمبور، ورافق عضو العائلة الملكية في رحلاته الانتخابية.

كما استبعد رئيس الاتحاد البحريني مزاعم توقيف وإساءة معاملة لاعبي المنتخب البحريني وإداريين خلال الاحتجاجات الدموية التي ضربت المملكة الخليجية عام 2011 في رد على مزاعم التقرير ذاته الذي أشار إلى أن مسؤولين من مكتب الشيخ سلمان حددوا عبر أشرطة فيديو هويات لاعبين ورسميين شاركوا في الاحتجاجات وسلموها للسلطات البحرينية في ٢٠١١، حيث أوقف أكثر من 30 لاعباً وإدارياً مع أنديتهم خلال الاحتجاجات بحسب التقرير، من ضمنهم اللاعبان علاء وشقيقه محمد حبيل، والأخير حكم عليه بالسجن لسنتين.

دعم كويتي.. كامل

إلى ذلك، اعتبر الرئيس الفخري للاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد الفهد أن رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لديه الصفات القيادية اللازمة والرؤية لقيادة الاتحاد الآسيوي إلى النمو والازدهار.

وقال الفهد في بيان للاتحاد الكويتي: "لقد دعمت الشيخ سلمان كمرشح لتمثيل آسيا، ليس فقط في الاتحاد الدولي بل في رئاسة الاتحاد الآسيوي أيضاً، وهكذا كانت الحال في عام 2009 عندما كنت رئيساً للاتحاد الكويتي والأمر لم يتغير منذ ذلك الحين".

وأضاف: "نيابة عن أسرة كرة القدم الكويتية فإننا نقف موحدين خلف ترشيح الشيخ سلمان الذي نعتقد بأن لديه الصفات القيادية اللازمة والرؤية لقيادة الاتحاد الآسيوي إلى مستقبل من النمو والازدهار".

وأتابع: "أنا كرئيس للاتحاد الكويتي لكرة القدم بين عامي 1991 و2003 كنت أركز دائماً على النزاهة والشفافية في هذه اللعبة داخل الملعب وخارجه".

من جهته، قال الرئيس الحالي للاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد: "سأكون سعيداً لأشهد انتخاب رئيس جديد للاتحاد الآسيوي في كوالالمبور، وأنا واثق من أن الشيخ سلمان هو المرشح المناسب لتوحيد آسيا، خاصة من خلال استعادة العلاقة والثقة بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية الأعضاء، وكذلك بينه وبين فيفا"، مؤكداً أن الاتحاد الآسيوي "يحتاج إلى التغيير".

وجدد الاتحاد الكويتي في بيانه دعمه الكامل ومساندته المستمرة للشيخ سلمان بن إبراهيم في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، معرباً عن قناعته ببرنامجه لاستعادة مصداقية الاتحاد الآسيوي وإعادة الوحدة إلى القارة.

كما أشار البيان إلى أن الشيخين أحمد وطلال الفهد شددا على أهمية دعم خطة عمل ملموسة للمرشح ترتكز على المساءلة والنزاهة والمساواة والشفافية داخل أسرة كرة القدم الآسيوية.