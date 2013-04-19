علام الجزيرة وخطوة محترمة

علام الجزيرة او اللواء محمود علام مدير عام النادي الاهلي قدم استقالته من منصبة الي مجلس الاهلي بعدما حاول البعض القاء المسئولية علي مدير النادي فيما حدث من الالتراس اثناء مباراة الاهلي وتاسكر الكيني.. لأنه سمح- للالتراس بان يتدربوا علي الدخلات التي سيقومون بعملها خلال استعراضاتهم وقد تم تسجيل تدريبات الالتراس بالصوت والصورة علي ما تم بالفعل وبالنسبة للتجاوزات التي حدثت وفيها اساءة فلم يتم التدريب عليها داخل الاهلي.. المهم من يهاجم محمود علام ويريد تحميله مسئولية ما حدث ينظر تحت قدميه لان مدير النادي عندما اعطي تعليماته بدخول الالتراس فهو يفتح صفحة جديدة من بناء الثقة والاحساس بالمسئولية تجاه ابناء جماهير الاهلي المنتمية للالتراس ومن الطبيعي ان يدخل معهم في حوارات ويستمعوا لاي ايجابيات وهذا في حد ذاته بداية جديدة وذكاء من مدير النادي الاهلي الذي فطن الي حقيقة وهي ان الحوار مهم جدا في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد!!

وبالطبع اي تجاوز تم خارج بروفات الاهلي اللواء علام غير مسئول عنه.. بل علي العكس لقد نجح في بداية الحوار بينما فشل العديد من المسئولين داخل الوزارة او الحزب الحاكم!!

والمفروض ان نلتقط هذا الخيط وتبدأ الاندية الكبيرة بل واتحاد الكرة المتضرر الاكبر بعد حريق الجبلاية في تشكيل لجنة للحوار مع التراس الاندية سواء في الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او المصري او اي نادي له التراس وكل المخاوف ان يقرر اتحاد الكرة اختيار رئيس بعثة للسفر الي لندن او اوروبا للتحاور مع الالتراس هناك لانهم بالفعل لا ينظرون للمستقبل.. ولم يلجأ علام الجبلاية لنفس الاتجاه الذي لجأ اليه علام الجزيرة.. لقد احترمت بقوة التراس الزمالك في تظاهرهم امام مبني وزارة الرياضة لمطالبة الوزير بإلغاء القرار الخاص بعد الحضور الجماهيري في المباريات الافريقية علي اعتبار ان جماهير او التراس الزمالك لم يرتكب مؤخرا اي اعمال سلبية اي تجاوز الحدود لأنه بالفعل يخشي علي فريقه من اي عقوبات خاصة بعد موقعة الجلابية والتي لم يتم توقيع اي عقوبات علي النادي بسبب الاحوال في مصر خلال الفترة التي اقيمت فيها المباراة.. وبصراحة يجب ان يكون هناك تنسيق واجتماعات بين جميع طوائف الالتراس ومسئولي الاندية لوضع اسس جديدة للتعامل واحترام الملاعب ولابد ان يسبق تلك الاجتماعات عملية التامين الشاملة من قبل قوات الشرطة لحفظ الامن والنظام بمختلف وشتي الوسائل مع وضع القوانين التي تجرم اي شغب او خروج عن النص.

وبالمناسبة ما أخبار شركة الامن التي سيتم الاتفاق معها علي تأمين الملاعب ؟! وما اخبار النظام الاوروبي والاستعانة بالكلاب البوليسية علي غرار ما يحدث في ملاعب العالم وبالتحديد في اوروبا ؟!

افضل ما فينا اننا نتكلم فقط ولا نعمل!!

نقلاً عن"الجمهورية المصرية"