فريق جيد في توقيت جيد

قرعة الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا انتظرها الكثيرون كما لو كانت مباراة قائمة بذاتها في هذه المسابقة الكبرى.. قد يبلغ القطبان الإسبانيان برشلونة وريال مدريد لقاء القمة في 25 مايو على استاد ويمبلي، وقد يبلغها القطبان الألمانيان.. وفي حال تحقق هذا الاحتمال أو ذاك فسيكون سابقة.

عندما سحبت القرعة ظهر يوم الجمعة الماضي، رجح الكثيرون كفة بايرن على حساب برشلونة، في السهرات التلفزيونية أو سهرات المجالس.. أما القياس فكان ما قدمه البافاريون أمام يوفنتوس وفوزهم بهدفين في تورينو، وما قدمه الكاتالونيون أمام باريس سان جرمان وتعادلهم بالعافية 1/1 في كامب نو.. مع ذلك، لو تم الاحتكام الى ما قدمه بايرن في إياب الدور الثاني عندما سقط بهدفين أمام ضيفه أرسنال، وما قدمه برشلونة بفوزه على ضيفه ميلان بالأربعة، لرجحت كفة لاعبي فيلانوفا على حساب كفة لاعبي هاينكيس.

بيت القصيد، أن الفريق الجيد هو الذي يكون في أفضل حال في التوقيت الجيد علماً بأن توقيت مباراة ذهاب نصف النهائي هو الثلاثاء المقبل، أي بعد 10 أيام من نهاية ربع النهائي.. وخلال الأيام العشرة خضع ميسي لعلاج مكثف من إصابة في عضلات الفخذ، ولم يشارك في مباراة سرقسطة (3/صفر) الأحد الماضي، ولن يخوض مباراة السبت المقبل ضد ليفانتي الى أن حصل أول من أمس على الضوء الأخضر ليشارك في مباراة ميونيخ.. الى ذلك، ثبت أن أدريانو شفي من الإصابة ولعب 72 دقيقة ضد سرقسطة في مركز قلب الدفاع قبل أن يخلي مكانه لأبيدال وقد استراح بيكيه وإينيستا وبوسكتس وألبا ولم يلعب فيّا إلا 6 دقائق، وسيوفر فيلانوفا أكثر من لاعب أساسي أيضاً ضد ليفانتي لأنه يقدر على المجازفة بنقطة وحتى بثلاث نقاط طالما أنه يتقدم على ريال مدريد بفارق 13 نقطة قبل أن تنتهي المسابقة بسبع جولات.

وبالنسبة الى المواجهتين بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد، فإن هناك من يحتكم الى عروضهما في ربع النهائي، ومن يحتكم الى مباراتيهما في الدور الأول عندما فاز دورتموند ذهاباً 2/1، وتعادلا 2/2 في سانتياغو برنابيو.. وهناك أيضاً من يشير الى مدى براعة رونالدو في التسديد (68 تسديدة) وفاعليته في التهديف (11 هدفاً) فيرد الطرف الآخر ليشير الى أن لاعباً واحداً من ريال مدريد (رونالدو) وبايرن (مولر) جرى أكثر من 100 كلم في المباريات السابقة في حين أن 5 من لاعبي دورتموند تخطوا هذا الحاجز (شميلتسر ورويس وغوتسه وبيشتشيك وليفاندوفسكي).. وهذا يعني أن المدرب يورغن كلوب يقدر أن يعتمد على الحيوية الفائقة والمذهلة للاعبيه ليحد من خطورة رونالدو.

** لافتة جداً محصلة الفرق السعودية والقطرية والإماراتية في المجموعات الأربع بعد مرور 4 جولات من دوري ابطال أندية آسيا.

السعودية: حصل الشباب على 10 نقاط من أصل 12 ممكنة، والإتفاق على 4 والأهلي على 12 والهلال على 6.. والمجموع 32 نقطة من أصل 48 ممكنة.

القطرية: حصل الجيش على 5 نقاط ولخويا على 8 والغرافة على 9 والريان على 4.. والمحصلة 26 نقطة من أصل 48.

الإماراتية: حصل الجزيرة على 2 والشباب على 3 والنصر على صفر والعين على 6.. والمحصلة 11 نقطة من أصل 48 ممكنة.

المشكلة عند الإماراتيين أن الجميع يحلمون بمراكز متقدمة في الدوري المحلي ليشاركوا في الدوري الآسيوي.. وفي الاستحقاق الآسيوي ينقلب الحلم كابوساً.

نقلاً عن "استاد الدوحة.نت"القطرية