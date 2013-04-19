فيرغوسون: انتقال روني لباريس سان جيرمان.. "تفاهات"

نفى المدرب الأسكتلندي لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، السير أليكس فيرغوسون، اليوم الجمعة، صحة الأخبار التي تتحدث عن إمكانية انتقال مهاجمه الدولي واين روني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط اسم روني مؤخراً بانتقال محتمل إلى النادي الباريسي رغم بقاء عامين على عقد الأعوام الخمسة الذي يربطه بيونايتد، لكن فيرغوسون قلل عشية مباراة فريقه مع أستون فيلا في الدوري المحلي من أهمية هذه الأخبار، قائلاً في معرض رده على سؤال حول تأثر أداء لاعب إيفرتون السابق بالحديث عن انتقاله إلى "بارك دي برينس": "لا أعتقد أن هناك أي شيء من هذا القبيل. لا يمكنني قول أي شيء عن هذا الموضوع. أما فيما يخص إخراجه من الملعب ضد وست هام الأربعاء في الدوري المحلي وانتهت (2 ــ 2) فحصل هذا الأمر لأنه لم يكن يلعب بالطريقة الجيدة التي لعب بها الياباني شينجي كاغاوا".

وتابع فيرغوسون، الذي تخلف فريقه مرتين أمام وست هام قبل أن يحقق نقطة ويخرج متعادلاً في هذه المرحلة الحاسمة من مشواره نحو لقبه الـ٢٠: "كنا بحاجة إلى تسجيل الهدف المهم، بالطبع كان هناك الكثير من المباريات التي لعب فيها واين روني أفضل من اللاعبين الآخرين، لكن في تلك الليلة لعب شينجي بشكل جيد جداً".

وسبق لفيرغوسون أن أكد أن روني لن يترك يونايتد الصيف المقبل بعد الخروج من الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، حيث وصف حينها ما يقال عن انتقال روني بأنها "تفاهات ليس إلا".

ورغم تأكيدات فيرغوسون بأنه لا يواجه أي مشكلة مع روني، فإن مهاجم إيفرتون السابق ليس مرتاحاً دون أدنى شك للدور الذي يلعبه في الفريق منذ قدوم الهولندي روبن فان بيرسي في بداية الموسم الحالي من آرسنال، لأن الأخير فرض نفسه رأس الحربة الأساسي للفريق، تاركاً لروني تشارك المركز الثاني في خط المقدمة مع ويلبيك أو حتى كاغاوا في حال قرر فيرغوسون تعزيز خط الوسط الهجومي على حساب مهاجم صريح.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن رحيل روني، إذ سبق للفتى الذهبي أن ألمح في أكتوبر 2010 إلى رغبته بترك "الشياطين الحمر"، لكن لأسباب مختلفة تماماً عن الوضع الحالي، إذ اعتبر حينها أن فريق فيرغوسون يفتقد إلى الطموح قبل أن يعود لاحقاً عن رأيه ويوقع عقداً جديداً لمدة خمسة أعوام.

وفي حال قرر روني الرحيل عن يونايتد الصيف المقبل، يبدو سان جيرمان من الأندية التي ستسعى جاهدة للحصول على خدماته، وقد أكد رئيس النادي الباريسي "القطري" ناصر الخليفي رغبة فريقه بالمهاجم الإنجليزي من خلال حديثه مؤخراً لشبكة "سكاي سبورتس نيوز" عن اللاعب، وقوله: "إنه لاعب رائع، أحد أفضل المهاجمين في العالم. أعتقد أن الجميع يرغب في حصول هذا الأمر (التعاقد معه)، لكن إذا أردنا التحدث عن الوقائع فنحن لم نجر أي اتصال به".

باريس سان جيرمان.. ورقة ضغط

وكان المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نفى الأخبار المتداولة حول اقتراب فريقه من ضم المهاجم الدولي الإنجليزي واين روني معتبراً أنه من المستحيل "شراء" اللاعب من فريقه الحالي مانشستر يونايتد.

وجاء هذا النفي ليعزز بعض التقارير الصحافية البريطانية التي أشارت لاستعمال روني نادي العاصمة الفرنسية كورقة ضغط لدفع مسؤولي "المانيو" للإسراع في تجديد عقده قيمته المالية.

وأوضح أنشيلوتي أن واين روني واحد من بين أفضل المهاجمين في العالم، "لكني أعتقد أنه من المستحيل شراؤه، فهو يعتبر رمزاً من رموز مانشستر يونايتد".

وتزامن توضيح أنشيلوتي مع التصريح الذي أدلى به المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، لصحيفة "لاغازيتا ديلوسبورت" الايطالية، وقال فيه: "لم أسمع أبداً عن وجود صفقة محتملة لضم روني".

وكانت صحيفة "الصن" الإنجليزية قد ذكرت أن إدارة باريس سان جيرمان "بي إس جي" مستعدة لدفع مبلغ 29 مليون يورو لنادي مانشستر يونايتد للاستفادة من خدمات واين روني بداية من الموسم الكروي المقبل، ولكن معظم اليوميات البريطانية الأخرى نشرت تقارير مخالفة تماماً، فأكدت أن الفتى المدلل لجماهير "المانيو" سيواصل مشواره مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

وأفادت "الإندبندنت" و"الدايلي ميل" أن روني ربما قد استغل الشائعات "الرائجة في المدة الأخيرة حول محادثات مفترضة مع نادي باريس سان جيرمان بقصد دفع إدارة نادي مانشستر يونايتد للإسراع في فتح ملف تجديد عقده ورفع راتبه الأسبوعي".

ولا يزال روني البالغ من العمر 27 سنة مرتبطاً مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بعقد يمتد إلى غاية يونيو 2015، ومن المرتقب أن يمدده لثلاث سنوات أخرى على الأقل مع رفع راتبه المقدر حالياً بـ250 ألف جنيه في الأسبوع.