فيلانوفا يتفوق على غوارديولا في كل شيء.. حتى في "إنسانيته"

أكد المتحدث عن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، توني فريشيا، اليوم الجمعة، أن المدير الفني للفريق تيتو فيلانوفا تفوق على المدير الفني السابق جوسيب غوارديولا في جميع الأمور "بما في ذلك المستوى الإنساني".

وانشغل نادي برشلونة، أمس الخميس واليوم الجمعة، في مناقشة هائلة بشأن إمكانيات كل من غوارديولا وفيلانوفا. وقال فريشيا: "فيلانوفا يتفوق في كل الأمور.. وحتى في الجانب الإنساني".

وأضاف فريشيا: "عندما قدمنا الفكرة، قال فيلانوفا إنه سيخسر في جميع المقارنات أمام غوارديولا. أرى أنه يتفوق في جميع المقارنات، وحتى على المستوى الإنساني".

وتابع: "يبدو أن الموسم الحالي سيكون أفضل من الموسم الماضي. لا أرى شخصياً أنه خسر في أي مقارنة بل على العكس هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي".

وأوضح المدرب المساعد لـ"فيلانوفا" خوردي رورا أنه لا يرى سبباً منطقياً لهذه المقارنات. وقال: "كلنا نشكل جزءاً من هذا الكيان الضخم ونحاول أن نؤدي عملنا بشكل جيد، ما من سبب لهذه المقارنة. لا أرى أن فريشيا يريد التقليل من أهمية العمل في المواسم الماضية، لأننا كنا جميعاً جزءاً منه ولا أعتقد أن هذا هو هدفه".