قطر تدافع عن نفسها ضد الرشوة: إنها طبيعة اللعبة

استنكرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر الاتهامات الموجهة لقطر بتقديم الرشى وشراء الأصوات خلال عملية التصويت التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2010 على حق استضافة البطولة.

وقال مدير الاتصالات والتسويق بالملف القطري، ناصر فهد الخاطر في مقابلة نشرتها صحيفة "تاجشبيخل" الألمانية، اليوم الجمعة: "ماذا يجب أن نفعل؟ في كل بطولة كأس عالم، وفي كل حدث رياضي عظيم يكون هناك نوع من الجدل. إنها طبيعة اللعبة".

وأضاف: "يمكننا القول فقط إننا لم نرتكب أي خطأ ولم نخرق أي لائحة، نركز على الأوجه الإيجابية لننجز ما نريده".

ويرى الخاطر أن المونديال سيقام في فترة الصيف "بشمال الكرة الأرضية" رغم درجات الحرارة العالية التي تسود المنطقة في الفترة من يونيو إلى أغسطس"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا توجد أي مشكلة أيضاً في إقامة البطولة خلال فترة الشتاء.

وقال الخاطر بهذا الخصوص للصحيفة: "إذا توصل الجميع لاتفاق بشأن إقامة البطولة صيفاً، لن تكون لدينا مشكلة، ولكن لن تكون هناك أي خلافات إذا أقيمت البطولة شتاء".

ووعدت اللجنة المنظمة لمونديال 2022 بعمل نظام تكييف وتبريد للاستادات التي تقام عليها فعاليات البطولة والتي ستكون جاهزة أيضاً لفعاليات كأس القارات ٢٠٢١.

يشار إلى أن قطر منذ أن منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في ديسمبر 2010 حق استضافة كأس العالم 2022 تواجه من حين لآخر اتهامات بشراء الأصوات.