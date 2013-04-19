نيمار.. "بطل" في قصص الأطفال

واصل لاعب كرة القدم البرازيلي، الشاب نيمار دا سيلفا، توسيع مجال شهرته في البرازيل ومعظم أنحاء العالم، وأصبح إحدى الشخصيات الكرتونية للفنان ماورسيو دي سوزا (أبرز رسامي الكاريكاتير في البرازيل).

وأكد دي سوزا أن المشكلة الرئيسة التي تواجهه في العمل الجديد، والذي يركز على حياة نيمار من خلال مجلة جديدة للرسوم الكرتونية، هي تغيير نيمار لتصفيفة شعره بشكل مستمر.

وقال مازحاً: "سأتعاقد مع مصفف الشعر الخاص لنيمار من أجل الاتفاق معه على تهدئة وتيرة تغيير شكل شعر اللاعب"، مشيراً إلى أن المجلة الجديدة ستنشر بأعداد شهرية، وأن العدد الأول سيكون في 30 إبريل الجاري.

وبكثير من البهجة والافتخار، يرى نيمار أن فكرة المجلة الكاريكاتيرية شرف كبير له ولعائلته. وقال: "الجميع يعرفون أهمية هذا العمل الكوميدي. يجب أن أشكر ماوريسيو على هذه الفرصة التي منحني إياها بأن تكون شخصيتي ضمن الأعمال التي صورها برسومه الكرتونية مثلما صور من قبل كلاً من بيليه ورونالدينيو".

وأيد الدولي البرازيلي ما قاله رسام الكاريكاتير حول مشكلة شعره "الجميع يعلمون أنني أحب تغيير تصفيفة شعري، وأحياناً يبدو بلون فاتح، وأحياناً بلون قاتم. ماوريسيو يشكو دائماً من هذا، ولكنه اعتاد على هذا بالفعل وتأقلم معه".

