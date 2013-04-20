المشهد الأخير في الأهلي المصري: المدرجات .. فضحت صفقة "الصالات"

في مشهد عبقري للفنان عادل إمام من فيلم "حب في الزنزانة" قال لمندوب "الشرنوبي بيه" رجل الأعمال الكبير عندما عرض عليه مخرطة تجري 30 عملية، وهو العامل البسيط : "أروح المحكمة .. وأشهد أن البيه بريء" فرد عليه بكل هدوء وثقة : "لا .. تروح المحكمة وتشهد أن أنت اللي حرقت البيت" .. هذا المشهد تكررفي النادي الأهلي المصري عندما قدم مجلس الإدارة مدير عام النادي ككبش فداء في أزمة الهجوم على رموز الجيش المصري ووزارة الداخلية، ومدينة بورسعيد، خلال لقاء الفريق الأول لكرة القدم أمام توسكر الكيني في اياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وبعد أن قبل استقالة مدير عام النادي الذي قال بعد اكتشاف فضيحة إجراء البروفات في مقر النادي "إن مجلس الإدارة بريء"، وأنه هو "المسؤول عما حدث" مع أن كل بروفات الألتراس كانت تجرى بإشراف بعض أعضاء مجلس الإدارة .. أصدر المجلس بيانا جاء فيه: "قرر مجلس الإدارة قبول استقالة مديرعام النادي، ويؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي أنه يكن كل الاحترام والتقدير لكل مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية على ما تتحمله من أعباء ومسؤوليات تجاه خدمة الوطن في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى أن القوات المسلحة كان لها الفضل الأكبر في عودة النشاط الرياضي باستضافة مباريات كرة القدم المحلية والإفريقية على ملاعبها وكذلك وزارة الداخلية وكل أبنائها الشرفاء الذين يعملون بكل أخلاص للحفاظ على أمن وأمان المواطنين ..".



ومضى البيان في القول: "مجلس الإدارة يشجب أية إساءة إلى كل مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية ويناشد الجماهير كافة، التحلي بالروح الرياضية ونبذ التعصب في تشجيع فرقها حتى تعود الرياضة المصرية إلى مسارها الصحيح كرسالة سامية في تربية النشء على قيم ومبادئ التنافس الشريف".



وبعيدا عن أجواء البيانات، وقريباً مما حدث على أرض الميدان "حقيقة"، لا "ظناً"، عندما كانت إدارة النادي تفتح البوابات في ساعة متأخرة من الليل في الأيام الأخيرة قبل مباراة توسكر الكيني لأكثر من ألفي عضو بالألتراس للتدريب على برنامج المباراة في صالة الملك عبد العزيز آل سعود وصالة الشهداء .. كانت تظن عن طريق مندوبها مديرعام النادي اللواء محمود علام أنها تفتح صفحة جديدة مع القوة الجديدة التي أوقفت النشاط المحلي لما يقرب من العام لحين القصاص لشهداء مذبحة بورسعيد، واقتحمت النادي أكثر من مرة وهددت رئيسه حسن حمدي الذي أصبح في أضعف حالاته بعد صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بمنعه من السفر وحرمانه من التصرف في أمواله على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع.



وقبل المباراة بـ 48 ساعة كانت الإدارة تظن أن الصفقة نجحت بناء على ما اتفق عليه مدير عام النادي مع أعضاء الألتراس، والذي تضمن الهتاف لحسن حمدي ورفع صورة نائب رئيس النادي محمود الخطيب، وعدم توجيه شتائم وألفاظ بذيئة إلى النظام الحالي أو السابق أو إهانة المجلس العسكري أو وزارة الداخلية أو مدينة بورسعيد، وقال لهم: "إذا حصلت أي مشكلة سنخرج من البطولة .. نريد ان نكون "رجاله" ومحترمين، فجمهور الأهلي محترم دائماً".



وحصل مدير عام النادي - وهو رجل عسكري سابق - على تطمينات بتنفيذ كل ما طلبه حتى أنه كان يوزع عليهم وجبات أثناء البروفات، كما أبدى مرونة مع طلبات بعضهم بالحصول على عضوية عاملة في النادي!.



ويوم المباراة فوجئت الإدارة بما لم تكن تتخيله .. إذ رفع أعضاء الألتراس لا فتات مسيئة للمشير محمد حسن طنطاوي ولوزارة الداخلية، إضافة إلى لافتة مذبحة بورسعيد، التي تقول: "بلد البالة .. ما جبتش رجالة"، والى جانبها أخرى كتب عليها: "مبروك الإعدام .. يا بورسعيد"، كما رفعوا صورة صالح سليم ومحمد أبوتريكة، ولم يظهر أي أثر للخطيب وحسن حمدي، واحمرت السماء بالشماريخ على الرغم من أن مدير النادي قال لهم : "يا رجالة عايزين نحتفل بأننا أخدنا حقنا بصواريخ بسيطة من غير برشوتات" .. ليخسر مجلس الأهلي الرهان الأخير بعد أن قدم مدير النادي ككبش فداء إثر مطالبات بضرورة استقالة المجلس تحملاً لمسؤوليته عما حدث.