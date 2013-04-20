تيري ينتقم من رئيس الاتحاد الإنجليزي .. ويتجاهله أمام الجميع

رد قائد منتخب إنجلترا السابق وتشلسي الحالي جون تيري الصاع صاعين لرئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ديفيد برينشتاين، عندما رفض مصافحته أو الالتفات له خلال مراسم تسليم كأس دوري أبطال أوروبا الذي سلمه تيري لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني.



ورصدت عدسات المصورين تجاهل تيري لبرينشتاين، وذلك خلال المراسم الاحتفالية التي أقيمت، البارحة، في لندن، قبل شهر واحد من نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يحتضنه استاد ويمبلي الشهير.



ويأتي تجاهل قائد تشلسي لرئيس الاتحاد برينشتاين وعدم مصافحته، كنوع من الانتقام منه بعد أن تسبب في حرمان وتجريد تيري من شارة قيادة المنتخب الإنجليزي العام الماضي، وذلك بسبب اتهامات عنصرية وجهها تيري لمدافع كوينز بارك الإنجليزي أنطوان فيردناند.



وعقب تلك الحادثة، أعلن تيري اعتزال اللعب دوليا مع المنتخب الإنجليزي، والبقاء مع ناديه تشلسي الذي قاده فيما بعد للمرة الأولى للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.



وكان تيري برفقة زملائه في تشلسي فرانك لامبارد، وبرانيسلاف ايفانوفيتش، قد سلموا كأس البطولة التي توجوا بها العام الماضي، لرئيس الاتحاد الأوروبي بلاتيني، وهو إجراء متبع يقوم به الفريق الفائز بتسليم الكأس قبل اختتام البطولة اللاحقة لتتويجه باللقب.



وعبر قائد تشلسي عن صعوبة قيامه بمصافحة برينشتاين، موضحا أن السبب وراء ذلك لما بدر منه تجاهه أثناء الدعوى القضائية في الواقعة الخاصة بالاتهامات العنصرية.



واعترف تيري في حديث تلفزيوني لقناة "سكاي سبورتس" أنه لم يصافح رئيس الاتحاد الإنجليزي الذي تسبب أيضا في تجريده من شارة قيادة المنتخب الإنجليزي.



بدوره، كان رئيس الاتحاد الانجليزي برينشتاين أشد صراحة وصرامة من تيري، حين طلب من وسائل الإعلام عدم التركيز على مثل هذه الأشياء التي اعتبرها "تافهة" - حسب تعبيره -.



وقال برينشتاين: "لم ألحظ أي شيء"، في إشارة لعدم اكتراثه بما حدث، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتمتع بعلاقات قوية ورائعة مع الجميع.

يذكر أن رئيس الاتحاد الانجليزي كان قد اتخذ موقفا منددا لما قام به تيري، لدرجة أنه قال عن حادثة جون تيري "بأنها أساءت لسمعة كرة القدم الانجليزية لأن مجرد وصول كرة القدم للقضاء يعتبر مرحلة صعبة للعبة".



وكان الاتحاد الإنجليزي قد عاقب تيري بالإيقاف أربع مباريات وبغرامة مالية قدرها (220 ألف جنيه استرليني)، في الوقت الذي برأه القضاء الإنجليزي من أي إساءة عنصرية بحق فرديناند.

