غاريث بايل: المدافعون يزيدون الضغوط عليّ

اعترف مهاجم توتنهام الإنجليزي، غاريث بايل، بأن فريقه لم يبدأ الموسم بطريقة مثالية، ولكن سياسية المدرب بواش جعلت من توتنهام فريقا أفضل، وقال: "معه أصبحنا نلعب بسرعة أكثر، وصرنا فريقا أقوى"، كاشفاً عن ارتباطه مع المدرب "بعلاقة مميزة".

وأضاف غاريث في حديث مع قناة "العربية"، إن هدف تونتهام هو المنافسة في دوري الأبطال الموسم المقبل "حلم كل لاعب اللعب في دوري الأبطال، فالشعور عند عزف نشيد الدوري، والدخول في الممر واللعب مع أفضل اللاعبين والفرق يكون رائعا".

وعن أصعب المواقف التي يمكن أن يمر بها لاعب كرة القدم، أوضح بايل في مقابلة خاصة مع الزميلة ليليان تنوري تعرض على قناة "العربية" الليلة في برنامج "الدوري الإنجليزي" ضمن سلسلة حوارات أجرتها مع نجوم المسابقة الأوروبية الكبيرة، وتعرض تباعاً: "أصعب ما قد يمر به اللاعب هو الإصابة، والاضطرار للجلوس ومشاهدة الفريق يلعب ويتدرب، إنها فترة صعبة جداً".

ولا يجد غاريث حرجاً في القول إنه تحسن هذا الموسم "بسبب النضج الذي اكتسبه من كثافة المباريات، وبواش أعطاني حرية أكثر في الملعب، إنني أفضل اللعب في كل مباراة، حتى لو كانت مرتين في الأسبوع لأحافظ على نسقي"، مشيراً الى أن الضغوط من المدافعين تزداد عليه، في كل مباراة أكثر من التي قبلها "ولهذا أضطر إلى تغيير مركزي، وهو تحد كبير لي أن أنهي المباراة من دون إصابة أو أخطاء".

ويفخر المهاجم الويلزي، حين يشبهه الناس بهدافي برشلونة وريال مدريد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومخضرم مانشستر يونايتد غيغز، مستدركاً: "ولكني لا أعير انتباهي لهذه الأمور كثيراً حتى لا أفقد تركيزي"، متمنياً أن يتمكن منتخب ويلز من التأهل إلى كأس العالم بعد غياب طويل "إنه حلم يراودني دائما".

قصص ومعلومات كثيرة سردها غاريث بايل في مقابلته التي ستعرض الليلة، الساعة ١٢ بتوقيت السعودية.

