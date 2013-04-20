موقع عالمي: رائع يا "الحوسني" .. رائع

حظي الهدف الذي سجله المهاجم الدولي العماني عماد الحوسني المحترف في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي السعودي، أمس في مرمى النصر، بالإشادة في وسائل إعلام ومواقع عالمية.

وسجل الحوسني الهدف بلعبة هوائية "مقصية" في الدقيقة (62) من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث استقبل ركلة ركنية ووجه الكرة بشكل استعراضي في مرمى النصر، معيداً الأذهان لأهداف عدة كان سجلها بالطريقة نفسها.

ووصف موقع "فوتبول دلوكس" الهدف بـ"الرائع"، و"الخاص جداً"، مؤكداً أنه سُجل في دوري المحترفين السعودي وبقدم المهاجم العماني عماد الحوسني، وأشار إلى أن الهدف يستحق المشاهدة أكثر من مرة بسبب جماله والطريقة التي سجله بها اللاعب.

ونجح الحوسني خلال المباراة نفسها بافتتاح التسجيل لفريقه بعد مرور ربع ساعة، قبل أن يدرك النصر التعادل، وفي الشوط الثاني عاد الحوسني ليضع فريقه في المقدمة بهدفه الرائع، بيد أن النصر تمكن من خطف التعادل في الدقائق الأخيرة.

