والد غوارديولا: المحافظة على تميز بايرن ميونيخ .. صعب

أكد والد المدرب الإسباني غوسيب غوارديولا "فالينتي غوارديولا" أنه ليس من السهل على ابنه المحافظة على التميز الذي وصل إليه بايرن ميونخ الألماني هذا العام .. وقال، اليوم السبت، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" أن ابنه يرغب في إجراء أول مؤتمر صحافي بصفته المدير الفني الجديد لنادي بايرن ميونيخ، وأضاف فالينتي (٨١ عاماً): "بيب يرغب في الظهور الأول له أمام وسائل الإعلام في ألمانيا، وهو يتحدث باللغة الألمانية"، معبراً عن أمله أن يبقى على مستوى التوقعات.

وتابع والد غوارديولا الذي يقيم في بلدة سانت بيدرو (عدد سكانها 7000 نسمة) وتبعد حوالي ساعة بالسيارة عن مدينة برشلونة: "بايرن ميونيخ يتصدر حالياً جدول ترتيب بوندسليغا بفارق ٢٠ نقطة عن صاحب المركز الثاني، ليس من السهل المحافظة على المستوى نفسه، ولكنه سيعمل بشكل شاق وسيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك، أنا أثق فيه تماماً، كلنا نثق فيه .. وأحيانا لا نستطيع تصديق ما فعله وما أنجزه لغاية الآن .. من قريتنا الصغيرة إلى كل العالم".

ويرى فالينتي أن ابنه شخص لطيف جداً، معتبراً شخصيته الطيبة، سرّ نجاحه ومحبة الناس له "بيب شخص لا يمكنه أبدا أن يقول لا .. مثلا نحن نحب أن نبقى في البيت في الكريسماس وهو لا يعترض على ذلك .. وعندما يدخل فإنه لا يرفض توقيع أي أوتوغراف أو صورة لأي أحد".

وسيتولى غوارديولا تدريب النادي البافاري في أول يوليو المقبل خلفاً ليوب هاينكس، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الألماني قبل أسبوعين، وصعد معه لنهائي كأس ألمانيا وتواجده في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

