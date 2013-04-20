"مورينهو".. احْترِم "كاسياس" .. حارس مثله لا "يُمسّ"

انبرت قناة "كواترو" الإسبانية للدِّفاع عن حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب الإسباني، إيكر كاسياس، الذي يعيش حالة نفسية يرثى لها على خلفية حالة التوتّر التي تسود علاقته بالمدير الفني للفريق الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينهو.

وتعرّض قائد الفريق الملكي، لكسر في يده اليسرى خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا في 23 يناير الماضي، لكن إصابته أفقدته مقعده الأساسي في كتيبة "مورينهو"، حيث يفضل مدربه البرتغالي حالياً الزجّ بالحارس المنضم حديثاً للفريق- خلال ما تبقى من مباريات ريال مدريد- على حساب قائد الفريق المخضرم، على الرغم من تعافي الأخير من الإصابة التي ألمت به، ما وضع "إيكر" في وضعية نفسية متردية.

وهَبَّت القناة الرياضية المقربة من فريق العاصمة الإسبانية كالريح في دفاعها عن قائد منتخب "لافوريا روخا"، وذلك في محاولةٍ منها لاستمالة قلوب "المدريديستا" للوقوف إلى جانب "كاسياس" في محنته الصعبة.

وعرضت "كواترو" عبر شاشتها مقطع فيديو- ترجمه مشجعون مدريديون عرب الى لغتهم، ونشروه على موقع "يوتيوب" -، يُلخص أهم اللحظات في مسيرة الحارس الأفضل في تاريخ الكرة الإسبانية بدءاً من الكرة المستحيلة التي أنقذها من أمام الهولندي آريين روبن في نهائي كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، مروراً بـ"صدة العمر" - كما أطلق عليها - التي أنقذها من أمام لاعب المنتخب الكرواتي إيفان راكيتش في بطولة اليورو الأخيرة، فضلاً عن لقطات أخرى ذاد فيها "إيكر" عن مرماه رفقة فريقه ريال مدريد.

ولم تكتفِ القناة الإسبانية بعرض تلك اللقطات التاريخية في مسيرة قائد ريال مدريد، بل طالبت بمنحه مزيد من الاحترام الذي يرتقي إلى مستوى الانجازات التي حققها سواء مع فريقه أو حتى مع منتخب بلاده، على غرار أسطورة كرة القدم الإيطالية دينو زوف، والعنكبوت الأسود الروسي ليف ياشين، أعظم حراس المرمى في تاريخ كرة القدم.

وأشادت "كواترو" في تقريرها بقتالية حامي عرين "اللوس بلانكوس"، الذي أظهر روحاً منقطعة النظير خلال التدريبات، وذلك أملاً منه في اكتساب ثقة "مورينهو" مجدداً؛ إذ يتعين عليه القتال أكثر فأكثر من أجل إثبات جدارته بالعودة إلى التشكيلة الأساسية للفريق، خاصة في ظل التألق اللافت للحارس دييغو لوبيز الذي انتقل إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" قادماً من "إشبيلية" لسدّ الفراغ الذي تركه "إيكر".

ووجّهت القناة الإسبانية انتقادات ضمنية للمدير الفني لفريق ريال مدريد، على خلفية التصريحات التي أطلقها حين استبعد "كاسياس" عن التشكيلة الأساسية لحامل لقب "الليغا" بُحجة أنه "كان يشعر بالأمان، وكأنه لا يمس"؛ مؤكدة بأنّ حارساً بقيمة "كاسياس" بالفعل "لا يُمس".

ولم تكن قناة "كواترو" أول من يُدافع عن "إيكر كاسيس" في محنته الحالية، حيث سبقها المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم فيثنتي دل بوسكي، وصانع ألعاب فريق برشلونة تشافي هيرنانديز.

واعتبر "ديل بوسكي" مواطنه إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد، واحداً من أساطير اللعبة في إسبانيا، مطالباً الجميع بالوقوف معه في محنته، لافتاً إلى أنّه سيكون على الأرجح ضمن التشكيلة التي ستخوض كأس القارات في البرازيل خلال شهر يونيو المقبل.

وأشار المدرب المتُوج ببطولة كأس العالم الأخيرة - عشية استلامه جائزة "سبورت كولتورا" - إلى أنه يكن احتراماً كبيراً لقرارات الأندية ومدربيها، لكنه في الوقت نفسه استدرك قائلاً: "لا أتخيل في إنجلترا أن يشكك أحد في عملاق الكرة الإنجليزية بيتر شيلتون لو كان مر بالوضع نفسه الذي يمرّ به "كاسياس" الآن، مختتماً حديثه: "نحن ملزمون بحماية اللاعبين الذين قدموا الكثير للمنتخب، بيّد أن ذلك لا يعني دخولنا في صدام مع أحد".

من جانبه، أثنى متوسط ميدان فريق برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد، تشافي هيرنانديز، على أداء زميله في منتخب إسبانيا إيكر كاسياس، مستبعداً فكرة انتقاله إلى برشلونة في حال استمر به الحال على مقاعد البدلاء في ريال مدريد.

وأبدى تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "الموندو ديبورتيفو" استيائه من جلوس "كاسياس" على مقاعد البدلاء قائلاً: "أنا حزين لجلوس كاسياس على مقاعد البدلاء، أظن أن هذا قرار ظالم".

وحول إمكانية انتقال "كاسياس" إلى برشلونة لتعويض الخروج المحتمل للحارس فيكتور فالديز، قال تشافي: "سأكون سعيداً للغاية إذا انتقل إلينا لكنني أستبعد حدوث ذلك؛ وذلك لأن "كاسياس" مدريدي حتى النخاع".