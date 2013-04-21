الدوري الإيطالي: فوز "هزيل" .. ينقذ مدرب "الإنتر"

حقق إنتر ميلان فوزا بشق النفس على ضيف بارما 1-صفر، اليوم الأحد، في المرحلة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

على ملعب جوزيبي مياتزا، حقق إنتر ميلان فوزا هزيلا قد يساهم في إنقاذ مدربه اندريا ستراماتشيوني أو على الأقل تهدئة النفوس في الوقت الحاضر تجاهه بعد النتائج المتواضعة والمخيبة في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

ويدين إنتر ميلان وستراماتشيوني بهذا الفوز إلى الثنائي المؤلف من المدافع البرازيلي جوناثان سيسيرو موريرا والمهاجم المخضرم الدولي السابق تومازو روكي، فالأول كان صاحب التمريرة، والثاني صاحب المتابعة والهدف (82) الذي رفع رصيد الفريق الى 53 نقطة نقلته الى المركز الخامس مؤقتا.

وكانت المرحلة افتتحت أمس فتعادل جنوى مع أتالانتا 1-1، وفاز أودينيزي على لاتسيو 1-صفر فتراجع الأخير إلى المركز السادس بعد فوز إنتر ميلان.

وتقام لاحقا اليوم المباريات السبع الأخرى أبرزها بين يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب وضيفه ميلان الثالث ووصيف البطل.

