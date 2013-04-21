رواتب مانشستر سيتي .. أكثر من "نصف مليار ريال" في عام

كشفت إحصائية مالية عن ارتفاع نفقات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة، بما يزيد عن ثلثي عائدات الفرق.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الأندية أنفقت هذا الموسم ما يقرب من 1,9 مليار يورو.

وتوزعت تلك المبالغ بين رواتب لاعبين ونفقات الأندية المشاركة في الدوري الانجليزي الشهير بلقب "البريميرليغ"، حيث برز اسم مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني كارلوس تيفيز كأعلى لاعب يتقاضى أجراً في ناديه بقيمة 300 ألف يورو أسبوعيا، في حين جاء المدير التنفيذي لمانشستر يوناتيد ديفيد جيل كأفضل إداري من حيث الراتب الذي وصل إلى ثلاثة ملايين يورو سنويا.



ووصل مقدار النفقات في الرواتب إلى ما يقارب 67% من قيمة أعمال الأندية، وهو ما يقل بمقدار 1% و 2% فقط عن موسمي (2009-2010) و(2010-2011) على التوالي.



ووصلت عائدات أندية الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى ما يقارب من 2,8 مليار يورو، وهو ما يعد رقما قياسيا للعائدات في الدوري الإنجليزي.



وكانت الأندية الإنجليزية قد أنفقت في المواسم الثلاثة الماضية 4,5 مليار يورو جميعها كانت تصب في جيوب اللاعبين وإداريي الفرق كرواتب شهرية، دون أن يتضمن أتعاب وكلاء اللاعبين التي وصلت إلى 90 مليون يورو.

ووفقا لتلك الإحصائية فإن نادي مانشستر سيتي يتربع على رأس الأندية التي دفعت الرواتب الأعلى للاعبيها بقيمة 234 مليون يورو وزعت على 476 لاعبا واداريا، مع الإشارة إلى أن السيتي نجح في تخفيض خسائره المالية الى النصف لتصل إلى 114 مليون يورو بدلا من 228 مليون، عام 2010.

