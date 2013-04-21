عودة أبيدال .. قوة "ردع" في دفاع برشلونة

قرب الفوز بهدف دون رد على ضيفه ليفانتي، أمس السبت، برشلونة خطوة أخرى من نيل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وأظهر أن المدافع إيريك أبيدال أصبح لائقا بما يكفي لخوض مباراة كاملة بعد تعافيه المذهل من جراحة لزراعة كبد.



وشارك اللاعب الدولي الفرنسي السابق في مركز قلب الدفاع الى جوار أدريانو وكانت هذه المرة الأولى التي يلعب فيها أبيدال (33 عاما) لمدة 90 دقيقة كاملة منذ أكثر من عام، وأثبت أنه خيار جيد للعب إلى جوار جيرار بيكي في قلب الدفاع في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني.



وقد تلعب خبرة أبيدال وشخصيته الرياضية الرائعة وقدرته على إحراز الأهداف بالرأس دورا كبيرا في الحد من خطورة بايرن الهجومية الكاسحة والتي يقودها زميله السابق في المنتخب الفرنسي فرانك ريبري.



وشارك أدريانو الذي يلعب عادة مثل أبيدال كظهير إلى جوار بيكي في قلب الدفاع في مباراة إياب دور الثمانية التي انتهت بالتعادل 1-1 هذا الشهر على أرضه مع باريس سان جيرمان ونال انذارا مما يعني إيقافه عن مباراة الثلاثاء.



وتم الاستعانة بخدمات اللاعب البرازيلي الذي يجيد الأداء في أكثر من مركز لتعويض العديد من الغيابات بسبب الإصابة ومن بينهم القائد كارليس بويول واللاعب الدولي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي ربما يعود في مباراة الإياب ضد بايرن على ملعب نو كامب في الأول من مايو.



وقال خوردي رورا المدرب المساعد لبرشلونة في مؤتمر صحافي عقب مباراة ليفانتي: "إنه يوم سعيد جدا للجميع. لعب أبيدال مباراة كاملة وشعر أنه في حالة بدنية جيدة جدا".

وأضاف "بمصطلحات كرة القدم أعتقد أنه قدم مباراة على أعلى مستوى وتمكن بشكل رائع من تنظيم مجهوده وسرعته على مدار اللقاء".

ويحظى أبيدال بشعبية جارفة بين مشجعي برشلونة وستمنح عودته في هذه المرحلة الحاسمة من دوري أبطال أوروبا الفريق دفعة معنوية كبيرة وقد يرفع بنفسه الكأس على استاد ويمبلي لثاني مرة في ثلاث سنوات.



وتنازل بويول في 2011 عن حقه في رفع الكأس لصالح أبيدال الذي كان قد عاد لتوه الى الفريق بعد أن أجرى جراحة لإزالة ورم في الكبد عقب فوز برشلونة 3-1 على مانشستر يونايتد في لندن ".

وتابع "أي لاعب يصل إلى حالة بدنية مثالية يملك الفرصة في دخول التشكيلة الأساسية يوم الثلاثاء".

ويبدو من شبه المؤكد أن يستعيد برشلونة جهود الأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيلة الأساسية أمام بايرن بعد أن غاب عن مباراة ليفانتي.



ويسابق أفضل لاعب في العالم الزمن للتعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وعاد إلى التدريبات هذا الأسبوع لكنه لم يحصل على الضوء الأخضر بعد من الجهاز الطبي.

