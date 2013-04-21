فكّ الكفّ.. وكفّ الفكّ

إنهاء العلاقة بين اللاعب وناديه وحصوله على مخالصة خبر محزن، ليس لأنني من جماهيره، فلست كذلك، ولكن لما ينطوي عليه ذلك من إيحاءات في عالم الكرة، بحيث أصبحت العلاقة بين اللاعب وفريقه ليست علاقة «الطفل المدلل»، ولا «المخضرم الكبير»، وإنما هي حال مربوطة بالعرض والطلب، ومقدار ما تعطي وما تأخذ.

في الأيام التي لم يكن عنوان العلاقة بين الكروي الناجح وناديه مبنياً على الملايين التي يتسلمها، والملايين التي يخسرها النادي، كان الأمر متوقفاً على اعتزال اللاعب، ولا يجرؤ النادي مع قوته وسطوته على الحكم بإنهاء عقده ما دام يستطيع اللعب، وكذلك هو لا يجرؤ على أن يطلب من النادي إنهاء خدماته وتسلمه مستحقاته وكأنه أي موظف، وكان المخرج الوحيد من ذلك أن يعلن اعتزاله، ويظل قريباً بروحه وعقله وجهده من ناديه، نبراساً للأجيال المقبلة، مسهماً في مسيرة ناديه بكل ما يستطيعه من غالٍ نفيسٍ.

أما الآن، فالأمر أمر النقود، ولا يستطيع أحد أن يجعل قلبه ينبض نبضاً طليقاً، ما دامت النقود تجذب النبضات، أصبحت الملايين تعيق الحبّ في الكرة، كما تعيق في الزواج، وصارت تقيد تراتب الأمور الطبيعي على رغم ما فيه من إعوجاج، كما يقيد مقوم الأسنان وجودها الطبيعي، فلو أحطت أسوار المدن بسياج من المغناطيس، فلربما خرجت إليك أفكاك ملايين الناس، وهم نائمون من دون أن يشعروا، وهكذا أضحت علاقة المال بالعشرة الطويلة: كُفّ الكف، ينفك الفكّ، فك الكفّ، ينكفّ الفكّ.

ليست مشكلة المخالصة أن العلاقة انقطعت بين اللاعب وناديه بهذه الصورة الماديّة المكشوفة، ولكن الصورة المشكلة هي أنها تزرع بذرة قطيعة بينهما، فالفكر الكروي ليس متطوراً لدينا كتطوره في بلدانٍ تحترفه، فلا يمكن للاعب أن يغادر وعلاقته بناديه أفضل العلاقات، إنه أمر شبيه بالطلاق، يندر أن يكون التسريح فيه بإحسان، وإن أمكن الإمساك فيه بالمعروف.

وإذن، فلم يبق للاعب إلا أن يحاول أن يذهب إلى نادٍ خليجيّ يدفع أكثر، حتى يعوض بالمال ما قد يفوته من الحبّ، وإلا فهو مهدد بأن تكون نهاية شهرته ماحقة، مثل نهاية فهد الغشيان وأحمد الدوخي في النصر، فلا جماهير النادي الذي انتقلت إليها ستحبك حباً حقيقياً، ولا جماهير النادي الذي غادرته ستحتفظ لك بذكريات العهد الجميل.

الصورة محزنة جداً، فبين عهد ماضٍ، وعهد قشيبٍ، تهاوت عروش كثير من اللاعبين، فلا يزال من شبه المحال أن يظل اللاعب حياً في ضمير فريقه من دون أن يموت كروياً، وكأن الخلود يعرض عليه في مقابل الموت! يا لها من معادلة متناقضة! أما إن حاول أن يحل ضيفاً جديداً على النادي المجاور، فإن معظم دواعي ذلك التضييف، أن ذلك النادي يحاول إغاظة خصمه العتيد بإدراج أحد نجومه في قوائم لاعبيه ليلعب ضده، وكأنه رجل يريد إغاظة عدوه بمعاشرة زوجته السابقة! وحينئذ لا يكون لدى هذا اللاعب المخضرم إلا أن يقدم رجلاً ويؤخّر أخرى، وأحد يديه على قلبه والأخرى على جيبه، محاولاً أن يثبت إخلاصه وانتماءه الجديد بالانخراط في هذه المهمة الغريبة منطقياً ونفسياً.

أتذكر أن اللاعب الأرجنتيني مارادونا حين عاد إلى عالم الكرة بعد الانقطاع الشهير، وانضم إلى فريق منافس لفريقه القديم بوكا جونيورز، أتذكر أنه حين سجل أحد أهدافه وأراد اللاعبون أن يهنئوه، صرفهم عنه، وأبعدهم عن محيطه، وهو يشعر بالاستياء، وربما كانت عيناه تدمعان.

نقلاً عن "الحياة" السعودية

