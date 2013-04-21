مدرب بريمن الألماني .. جعل نفسه "كبش" فداء للسقوط المذل

اقترح المدرب "الرمز" لنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم توماس شاف، اليوم الأحد، تقديم استقالته من منصبه غداة السقوط المذل لفريقه أمام ضيفه فولفسبورغ (صفر-3) في المرحلة الـ30 من الدوري.

وقال شاف الذي يشرف على فيردر بريمن منذ 14 عاما وهي أطول فترة لمدرب في الدوري الألماني، "إذا كنت أنا المشكلة فأنا مستعد للتنحي والابتعاد. نحن في وضع سيئء على الأرض وهذا أكثر ما يقلقني حاليا. لا أعلم ماذا حدث في هذه المباراة".

وقدم مسؤولو النادي الدعم لشاف ( 51 عاما) الذي عين في منصبه عام 1999، مفضلين إلقاء اللائمة "على اللاعبين الذين أهملوا مدربهم".

ويحتل فيردر بريمن المركز 14 قبل 4 مراحل من نهاية البطولة، ولم يحقق في مبارياته العشر الأخيرة إلا فوزا واحدا وهو لا يتقدم إلا بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز 16 الذي سيخوض ملحقا مع ثالث الدرجة الثانية لتحديد من منهما سيكون بين النخبة.

وأحرز فيردر بريمن بإشراف شاف الثنائية (الدوري والكأس) عام 2004، والكأس المحلية عام 2009 للمرة السادسة، وشارك في دوري أبطال أوروبا 5 مرات بين 2005 و2010.

وينتهي عقد شاف في يونيو 2014، وقد فقد حليفه الأمين والمفضل كلاوس الوفس المدير الرياضي السابق الذي انتقل في نوفمبر الماضي الى فولفسبورغ .

