آكل لحوم بشر" في ليفربول .. والملاكم تايسون "يراقبه"

أثار مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، الدولي الأوروغوياني لويس سواريز، ضجة واسعة في إنجلترا بعدما "عض" الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع فريق تشلسي، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره تشلسي، مساء الأحد، في المرحلة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" على ملعب"أنفيلد".



وعضّ الدولي الأوروغوياني نظيره "الصربي" على طريقة "مصّاصي الدّماء" عقب التحام بين الاثنين داخل منطقة الجزاء "البلوز" في شوط المباراة الثاني، قبل أن يخطف لفريقه هدفاً قاتلاً في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح ليفربول التعادل 2-2.



ومرت الواقعة مرور الكرام على حكم المباراة "كيفن فريند" الذي لم يتابع اللقطة، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المعروف بصرامته، لم يتركها تمر بسلام حيث بات في حكم المؤكد أن يتعرض "سواريز" لعقوبة صارمة.

سواريز يتحول إلى آكل لحوم البشر



وكرّس "سواريز" مجدداً لقب "آكل لحوم البشر" الذي أطلقته عليه صحيفة "دي تليغراف" الهولندية عام 2010، بعد أن عض آنذاك الهولندي الدولي صاحب الأصول المغربية عثمان بقال من كتفه أمام عدسات المصورين، خلال مشادة وقعت بينهما أثناء مشاركته رفقة فريقه السابق "أياكس" في مباراة قمة الكرة الهولندية بين"أياكس" و"إيندهوفن".



ومن المتوقع أن يتعرض اللاعب لعقوبة الإيقاف لـ7 مباريات على أقل تقدير، على غرار العقوبة التي تعرض لها حينما كان لاعباً لفريق "أياكس"الهولندي، إذ أوقفه الاتحاد الهولندي لكرة القدم آنذاك مدة سبع مباريات.



كما سيتسبّب غياب "سواريز" عن المباريات المقبلة في فقدانه لصدارة هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتربع حالياً على عرش هدّافي "البريميرليغ" برصيد 23 هدفاً بفارق هدف واحد عن مطارده المباشر روبين فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد.



ورفض المدير الفني للريدز، بريندان رودغر- في تصريحه لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية- التعليق عن تلك اللقطة قائلاً: "لم ألاحظ تلك اللعبة، لهذا السبب لن أعلق عليها، لكن التعليق الوحيد ليًّ الآن هو أنني سأشاهد الواقعة ثم سأتحدث عنها بعد ذلك".



ولم يتردد "رودغر" بالتعبير عن قيمة وإمكانات "سواريز"، مشيراً إلى أنّ سلوكه المثير للجدل مع المنافسين ناجم عن الروح القتالية التي يتمتع بها اللاعب.



وسبق لـ "سواريز" أن أقحم نفسه في أحداث مثيرة للجدل لعل أشهرها توجيهه عبارات عنصرية لمدافع مانشستر يونايتد "باتريس إيفرا" خلال لقاء سابق جمع بين الفريقين، الأمر الذي دفع الاتحاد الإنجليزي لإيقافه ثماني مباريات، رغم نفيه القاطع لتلك الاتهامات.



ولم تقتصر تصرفات "سواريز"على الأندية التي لعب لها، إذ خطف "السفاح" الأنظار في بطولة كأس العالم2010 بعد أن استعمل يده لإبعاد إحدى الكرات من على خط المرمى ليساعد منتخب بلاده أمام المنتخب الغاني في التأهل للمربع الذهبي لمونديال 2010، فضلاً عن اعتدائه على غونزالو خارا مدافع منتخب تشيلي اثناء مباراة في تصفيات أميركا لكأس العالم 2014.



وفيما يشبه السخرية من العضّة وصاحبها، كتب مدافع مانشستر يونايتد ريو فيرديناند، تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل كان جائعاً؟!.. هل حصل على قطعة؟!"، وإن كان ريو لم يكتبها صريحة، إلا أن فيها تلميحاً واضحاً، خصوصاً وأنها كتبت بعد دقائق من حادثة العضّ.



ومن اللافت أن الملاكم الشهير مايك تايسون صاحب العضّة الشهيرة التي قضم بها قطعة من أذن منافسه هوليفيلد، يتابع سواريز على "تويتر"، وهو ما علق عليه أحد المغردين بقوله: "يبدو أننا عثرنا على وكر مصاصي الدماء"، قاصداً بذلك حساب سواريز على الموقع نفيه.

ووضع مشجعون على مواقع الإنترنت تصميما يتضمن في النص الأعلى منه صورة للاعب إيفانوفيتش، وفي النصف الأسفل منه سنتدوتش شرائح لحم، وكتبوا تعليقا : "هكذا نرى نحن إيفانوفيتش .. وهكذا يراه سواريز" في إشارة تهكمية منهم إلى وحشية مهاجم ليفربول وانه أقرب ما يكون إلى آكلي لحوم البشر.

