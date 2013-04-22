ألفيس: ميسي لا يتعب لكنه "موهوب" .. ورنالدو "جاد"

يثق مدافع المنتخب البرازيلي ونادي برشلونة الإسباني داني ألفيس تماماً في قدرة فريقه على اجتياز أي منافس، كما يشعر بالحماس والإثارة الشديدين قبل مباراة الفريق المرتقبة، غداً الثلاثاء، أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال ألفيس في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية: "إنه تحد صعب ومثير بالنسبة لنا، حيث نواجه أحد عمالقة أوروبا وكرة القدم تضعنا مجدداً أمام فرصة نبرهن من خلالها على أحقيتنا في خوض النهائي من عدمه".

ومن موقعه في مركز الظهير الأيمن للفريق سيواجه ألفيش مهمة صعبة للغاية حيث سيكون مكلفاً برقابة الفرنسي فرانك ريبيري أحد أبرز اللاعبين في بايرن .. ولكن هذا لا يبدو أمراً مزعجاً للاعب البرازيلي الدولي.



ألفيس امتدح ريبيري مؤكداً أنه يعشق إمكانياته مقللاً من أهمية هذه المواجهة الفردية، وقال: "لست قلقا لأنها لعبة جماعية.. الوضع ليس مواجهة خاصة بين ألفيس وريبيري أو بين هذا وذاك، كلما نجحت في الفوز بالمواجهات الفردية، كان هذا أفضل .. ولكن يجب أن نتذكر أنها لعبة جماعية نحتاج فيها جميعا للظهور بأفضل مستوى لدينا".

وأضاف: "هذا هو الشيء الجيد في كرة القدم .. من يجازفون ويحبون المخاطرة فقط هم من يفوزون، ولذلك علينا أن نجازف .. والمجازفة هي أحد مقوماتي".

وإذا نجح برشلونة في عبور عقبة بايرن والوصول للمباراة النهائية للبطولة على استاد "ويمبلي" الشهير بالعاصمة البريطانية لندن في 25 مايو المقبل، فإن ألفيس ليس مهتماً بشكل خاص في إمكانية أن يلتقي فريقه في النهائي مع ريال مدريد الإسباني الذي سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي لدوري الأبطال.

وأوضح: "أحلم بخوض المباراة النهائية .. لا أبالي بمن سيكون المنافس، سواء كان الريال أو دورتموند، يجب أن نسعد أولاً ببلوغ النهائي وبعدها نحاول أن نحقق الفوز".

ورفض مدافع برشلونة مجدداً عقد المقارنات بين فريقه وريال مدريد، مشيراً إلى أن هذا الجدل من صناعة الإعلام وقال بثقة: "يتضح لي تماماً من هو الفريق الأفضل .. انظروا فقط إلى الأرقام وستخبركم .. بالنسبة لي، هذا الجدل ليس موجوداً".

ويختلف ألفيس مع بعض الانتقادات التي وجهت لبرشلونة في الأسابيع الأخيرة والتي تقول إن الفريق أصبح أقل هيمنة عما اعتاد في السنوات الماضية، وأنه يلعب جيدا فقط عندما يكون مضطراً لهذا، مشيراً إلى أن الأمر فيه بعض المبالغة مؤكداً "أنه من الجيد بالنسبة للفريق أن ينافس بشكل جيد عندما يحتاج هذا".

وقال اللاعب البرازيلي الدولي: "نسعى لأن نكون أفضل لأن مستوانا في الموسم الماضي لم يكن كافياً لنفوز باللقب، المتطلبات تتزايد في كل عام، تحتاج للتنافس بشكل أكبر وأفضل، الناس يتحدثون كثيرا .. في ظل وصولنا لهذه المرحلة من الموسم، يلعب برشلونة دائما لحصد الألقاب .. ولذلك علينا أن نفعل شيئا جيدا".

وأثنى ألفيس على زميله وصديقه "الحميم"وهداف الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي يعتبره كثيرون أنه أفضل لاعب في العالم حتى الآن بعدما احتكر جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية "ميسي يعلم أنه الأفضل في العالم لأن لديه القدرة على تغيير نتيجة أي مباراة وأجواء اللقاء بمجرد المشاركة .. لديه طاقات ساحرة".

وأشار إلى أن ما يميز ميسي هي الموهبة وعلى الجانب الآخر فإن ما يميز مهاجم ريال مدريد "البرتغالي" كريستيانو رونالدو - بحسب قوله - هو العمل الجاد "إنه الفارق .. ولد ميسي وأخبروه بأنه سيكون أفضل لاعب في العالم، وأصبح هكذا ولم يكن بحاجة لعمل كثير من أجل هذا".



وأشار ألفيس إلى المدير الفني السابق لبرشلونة غوسيب غوارديولا والذي سيتولى تدريب بايرن ميونيخ بداية من الموسم المقبل قائلاً: "العمل ما زال كما هو .. كان المدير الفني الحالي لبرشلونة تيتو فيلانوفا هو الساعد الأيمن لغوارديولا، إنه يعلم فعليا كيف كانت تسير الأمور، الأمر ليس سوى تغيير المراكز والمقاعد ولكن العمل ما زال كما هو".

وأشار إلى أن غوارديولا كان أكثر اهتماماً بالتفاصيل من فيلانوفا. وأوضح أن كلا من الاثنين كانت لديه أفكاره وأن كليهما يستحق التقدير والاحترام.

