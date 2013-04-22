الزمالك "باي باي"

المفروض وبنسبة كبيرة أن يخرج الزمالك من دور ال 16 لكأس أندية افريقيا بعد مباراة العودة بأديس أبابا حيث الارتفاع الشديد ونقص الاكسجين.

قلت من أول المسابقة إن الاتحاد الافريقي "كاف CAF" يخطط لإخراج الزمالك من المسابقة مستغلاً جهل مجلس إدارة النادي ورئيسه في فهم اللوائح والنظم واسألوا شطة وابن مصطفي فهمي وهما يعملان في الاتحاد الافريقي: "هل يوجد في العالم كله فريق يلعب كل مباريات الذهاب علي أرضه ومباريات الإياب علي ملعب المنافس كما هو الحال مع نادي الزمالك المكلوم بمجلس إدارة مضحوك عليه استغلالاً لجهله باللوائح".. ولم يسألوا أنفسهم لماذا يبدأ الزمالك المشوار الافريقي من دور ال 64 مع أنه بطل افريقيا خمس مرات يوم كان الأهلي قد فاز بها مرتين.. وفاز بكأس السوبر الافريقي مرتين يوم لم يفز بها الأهلي ولا مرة.. بل إن المرة الأولي فاز فيها الزمالك علي الأهلي في جنوب افريقيا.. وبطل كأس الافروآسيوية مرتين يوم لم يكن الأهلي قد فاز بها ولا مرة.

ألم تسألوا أنفسكم لماذا يلعب الأهلي مع توسكر كينيا في نيروبي أولاً ثم العودة في القاهرة.. وفي دور الستة عشر مع البنزرتي في تونس أولاً ثم العودة في القاهرة بعكس الزمالك الذي لعب مع جازيللي في القاهرة ثم في تشاد ومع فيتا في القاهرة ثم في الكونغو ومع سان جورج أثيوبيا في القاهرة والعودة في أديس أبابا.. لا يوجد ناد واحد في العالم حدث معه هذا إلا الزمالك وقد عاتبت العامري فاروق وزير الرياضة علي عدم تدخله لإنصاف الزمالك فقال لي ومعه كل الحق إن مجلس الإدارة لم يتقدم بشكوي إليّ أو إلي اتحاد الكرة.

اليوم الزمالك علي عتبة الخروج من البطولة الافريقية كما خطط له الاتحاد الافريقي وقد يختارون لسان جورج حكماً يحتسب ضربة جزاء علي الزمالك إذا فشل مهاجموه في تسجيل هدف في مرمي عبدالواحد.

الزمالك يحتاج إلي معجزة للصعود لدوري المجموعات ونحن في زمن انتهت فيه المعجزات.. الله وحده هو الذي يستطيع انقاذ الزمالك في اثيوبيا وليس المدرب ولا اللاعبون.. فالمهمة شاقة ويكفي سان جورج التعادل السلبي ليصعد ويقال للزمالك: "باي باي يا شطار.. اتعلموا الأول اللوائح وابقوا إلعبوا بعد كده".

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية