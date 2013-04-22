• ما إن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء المرشحين لرئاسة اللجان العاملة في الاتحاد، إلا وانطلق البعض في الإعلام الرياضي لتغطية أو تناول هذا الحدث من خلال ما يرسخ لنفس «العلة».

•• هذه «العلة» تغلف بـ «تغليب الميول النادوية» بينما هي في الحقيقة «تغليب المصالح النادوية الشخصية».

•• فالميول مهما بلغت درجته، لو لم يكن حاملا لفيروس المصالح الشخصية، ما وصل صاحبه لتلك «الحالة» التي تتجاوز في وصف فجاجة «تعريها»، ما تفعله النعامة في تخفيها.

•• والميول لو لم يكن متجاوزا غاياته «السوية»، ما طغت أعراض هذه «العلة» لدى هذا البعض في إعلامنا الرياضي إلى تلك «الهرولة» المباشرة لتوزيع أسماء المرشحين لرئاسة اللجان العاملة في الاتحاد السعودي لكرة القدم. (حسب نصيب كل ناد رياضي من هذه الأسماء..!!!)، إنها «العلة» وفيروسها وتداعياتها.

•• مثل هذه «التغذية الإعلامية الرياضية المعلولة» ليس الجديد فيها ممارستها من قبل هذا البعض من «حاملي العدوى»، بل الجديد والممجوج والمؤسف في آن واحد، هو أن ينبري أرباب «العلة» إلى هذا «اللوك» الجديد من ممارساتهم بالتزامن مع هذه المرحلة الانتقالية النوعية التي يشهدها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبما لم يكن مسبوقا قبل هذه المرحلة من التجاسر والتمادي والإسقاطات، وهذا ما لا ينبغي القبول به والصمت عليه من كل المعنيين والمسؤولين والغيورين.

•• خاصة أن «اقتراف» هذا التوصيف والتصنيف لمسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم «حسب ما كان لهم من انتماءات نادوية سابقة» وما يرمي إليه من غايات، يتنافى مع كل ما لا يمكن أن يغيب عن عقل وضمير كل لبيب.. والله من وراء القصد.

• تأمل:

ليس التقدم بتحسين ما كان، بل بالسير نحو ما سيكون.

نقلاً عن "عكاظ" السعودية