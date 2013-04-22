الكفاءة لا جنسية لها

لم يكن هذيانا ولا جنونا أن أشبه قبل سنة الإطار الفني العربي والمغربي الحسين عموتة ببيب جوارديولا في اللحظة التي قرر فيها مجلس إدارة نادي السد أن يأتمن المغربي على حلم الوصول إلى لقب دوري نجوم قطر الذي تمنع في آخر خمسة مواسم لوجود معطلات فنية ولظهور فيروز جديد على شطآن الدوري القطري.

سمعت وقرأت واستفزني ما تداعى على الهامش من تقديح للفكرة وتسفيه للمبادرة، بل إن من أنصار نادي السد من هندس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخنادق انطلقت منها العيارات الناسفة تنقص من كفاءة عموتة حينا وتتوعد إدارة نادي السد بردة فعل غاضبة حينا آخر في ما لو أجهض المشروع، وبين خوف مشروع على المصير من قلوب مقبوضة تنزع إلى ما يحررها من قيود الفشل وتعد سافر على الكفاءة العربية من أعداء النجاح ومحترفي التصنيفات المتعسفة، كان الحسين عموتة كما توقعت ذلك تماما يبني للمشروع أساسا قويا وينزل للرؤية الفنية التي استقر عليها بعد سنة كاملة من المعاينة إستراتيجية متطابقة معتمدا في ذلك على فراسة فنية لا تخطئ إلا لماما لأخذها بناصية العلم عند الملاحظة وعند التقويم ومحصنا بثقة لا حدود لها من إدارة نادي السد التي لم تنصب عموتة ربانا لرحلة استعادة ذاكرة الألقاب اعتباطا أو تهورا أو حتى تجرؤا ولكن لوجود شبه اقتناع بأن عموتة هو رجل المرحلة بما حدد لها من أهداف.

وما شبهت شخصيا الحسين عموتة القادم إلى السد بعد أن قدم أوراق اعتماده كمنتج لإبداع فني جيد وهو يحصل على لقبين مع نادي اتحاد الفتح المغربي أحدهما قاري والآخر محلي، بجوارديولا الذي أعطانا برشلونة بثوب أسطوري وأعطانا كرة قدم بنكهة فنية لا تقاوم، ما شبهت بينهما فقط بما كان يلتقيان فيه، فكلاهما عاد إلى الحضن الأول ليصنع إلياذة كروية، ولكن فعلت ذلك لوجود مشتركات كثيرة في فكر الرجلين خاصة تلك التي تتعلق بالمنظور الثوري الذي ينزع إلى رفض النمطية في ضبط الأسلوب الذي يرتكز عليه الأداء والخطاب على حد سواء.

وقد وجدت فعلا ما يدعم هذه الأوجه من الشبه التي تحدثت عنها قبل أشهر ولربما استهجنها البعض، عندما قال لاعب أسطوري هو راؤول غونزاليس الذي قدم إلى السد محملا بفكر احترافي وبذهنية لا تقبل إلا بالانتصارات بأنه يجد ما يقرب فكريا وفنيا بين عموتة وغوارديولا، وعندما يكون من شهد بالأمر لاعب في صدق واحترافية مدلل الجماهير المدريدية وأسطورتهم الحديثة راؤول، عاشر عموتة وخبر دواخله وعرف بكل ما يشكل النواة الصلبة لفكره فأعتقد أن في الشبه كثيرا من التطابق برغم اختلاف السياقات الزمنية.

ومع يقيني الكامل بأن الحسين عموتة ما حقق النجاح الكبير بإعادة نادي السد إلى منصات التتويج مقلدا بوشاح لقب دوري نجوم قطر إلا لأنه لقي دعما لا مشروطا من مركز القرار داخل إدارة نادي السد ولأنه آمن بقدراته الفكرية، فإنني أجد في الإنجاز الرائع والمزدوج الذي حققه عموتة وهو يقود السد إلى الدرع الغالية وحققه أيضا الإطار الفني التونسي فتحي جبال وهو يحدث مفاجأة من العيار الثقيل بل ويحقق فتحا كرويا جديرا بالاحترام بقيادة نادي الفتح للفوز بالدوري الاحترافي السعودي متفوقا في ذلك على أعتى الأندية السعودية وعلى كبار المدربين العالميين، أجد في هذه الإشراقة الجميلة من قطر والسعودية ما يهزم دعاة التيئيس وما يسقط وهم أن المدرب العربي لا يملك الأدوات الفنية وقبلها المقدرات الفكرية لإنجاح مشروع كروي ولتحقيق نجاح ميداني وأجد فيها أيضا ما يقول بأن المدرب العربي متى وجد المناخ صحيا ومتى وجد البيئة سليمة من شوائب التنقيص ومتى شجعه المناخ على العمل باحترافية متى حقق نجاحات كبيرة ومتى قال لنا مذكرا بما ننساه كثيرا بأن الكفاءة لا جنسية ولا عرق ولا لون لها.

نقلاً عن "استاد الدوحة" القطرية