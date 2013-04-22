الهلال يخشى "العين" الآسيوية

تتجه الأنظار الآسيوية صوب ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض؛ لمشاهدة قمة الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا التي ستجمع بين زعيم السعودية الهلال وزعيم الإمارات العين، ضمن مباريات المجموعة الرابعة في وقت لا تقل فيه المباراة الثانية لنفس المجموعة التي ستجمع استقلال طهران بالريان القطري في إيران.



وتعتبر المجموعة الرابعة هي الأقوى لاسيما وأن فرقها الأربعة يملكون فرصة التأهل للدوري الثاني, وهو حال المجموعتين الثانية والخامسة, ويتصدر الاستقلال الترتيب بـ"7" نقاط, يليه العين والهلال بـ"6" نقاط, والريان بـ"4" نقاط.



ويأمل الهلاليون رد الاعتبار للعين الذي هزمهم ذهاباً 3-1 والاقتراب من التأهل وهو ذات الهدف الذي ينشده العين من المواجهة.



ونجح الهلال في الخروج من عنق الزجاجة بعد فوزه الصعب على الاستقلال بهدف نظيف في طهران, فيما خسر العين من الريان في المرحلة السابقة.



ويعي الهلاليون صعوبة المباراة لاسيما وأن الفريق يدخل اللقاء وهو محمل بضغوط كبيرة بعكس نظيره العين الذي يدخل وضعاً معنوياً مرتفعاً بعد تحقيق الفريق لقب الدوري الإماراتي الأسبوع الماضي.. وهو ما اعترف به مدير الكرة الهلالية فهد المفرج الذي قال: "اللقاء ديربي خليجي, وذلك لوجود عدد من الروابط المشتركة بيننا.. أهمها وجود المدرب الروماني كوزمين مدرب الهلال السابق على رأس الإدارة الفنية للعين".. وتابع: "لدينا تصور كامل عن جميع الفرق التي واجهناها ومن سنواجه وكل مدرب يعمل على ذلك, والفريقان كتابان مفتوحان لبعضهما البعض".

ويعاني الهلال من عدم جاهزية ياسر القحطاني ونواف العابد وسلمان الفرج, ويجاهد طبيب النادي لتجهيزهما قبل المباراة وفي حال فشله ستكون ضربة قوية للهلالين.. إلا أن مدربه الكرواتي زلاتكو أكد جاهزية الفريق الفنية في المؤتمر الصحافي وقال: "جاهزون100% للعين.. بقي حضور جماهيرنا بكثافة, وسنحقق الفوز".

مهمة صعبة للريان.. ومريحة للأهلي



وفي المباراة الثانية لا أمل للريان إن اراد الحفاظ على فرصته في التأهل سوى الفوز على الاستقلال في طهران وإلا سيغادر البطولة بنسبة كبيرة.. وعلى الرغم من صعوبة موقف القطريين إلا أن الثقة تسود في صفوفهم بعد فوزهم على العين.. ويقول علي سالم عفيفة مدير الكرة في الريان:" إن لم نحقق الفوز بجدارة على الاستقلال ثم الهلال السعودي فلا نستحق الصعود خاصة وأن مباريات الدور الثاني ستكون أقوي وأعنف".



وفي اليوم ذاته قد تحسم مباراة الأهلي السعودي مع الغرافة القطري التأهل للدور الثاني عن المجموعة الثالثة.. فالأهلي ضمن التأهل رسميا بنقاطه الـ12 فيما لا يحتاج الغرافة الثاني بتسع نقاط سوى لنقطة واحدة من مباراتين ليحلق بالأهلي فيما تبدو مباراة سابهان الإيراني الثالث بثلاث نقاط والنصر الإماراتي الأخير بدون نقاط مباراة الفرصة المستحيلة لسابهان الذي عليه ان ينتظر فوز الأهلي على الغرافة وفوزه هو على النصر فيما يفوز في الجولة الأخيرة على لخويا.



مباريات الأربعاء



وفي مباريات الأربعاء لا يملك الاتفاق السعودي سوى فرصة الفوز على ضيفه بختاكور الأوزبكي أن أراد مواصلة المنافسة على التأهل عن المجموعة الثانية، فيما يستضيف الشباب الإماراتي لخويا القطري وتبدو الأوراق أيضا متقاربة في المجوعة الثانية التي يتصدرها لخويا القطري بثمان نقاط، فيما يحل بختاكور ثانيا بسبع نقاط، والاتفاق ثالثا بأربع نقاط، والشباب الإماراتي رابعا بثلاث نقاط.. ويحتاج الاتفاق للفوز لكي يجدد آماله التي أنتعشت بعد فوزه على الشباب الإماراتي بأربعة أهداف في الجولة الأخيرة.. وفي حال فوزه فسيتساوى مع باختاكور بالنقاط، وستكون مباراته الأخيرة مع لخويا حاسمة خاصة في حالة خسارة لخويا من الشباب فعندها ستكون كل الفرق قادرة على التأهل للدور الثاني.



وفي المجموعة الأولى، ضمن الشباب السعودي الذي سيلعب مع الجيش القطري التأهل رسميا بنقاطه العشر.. ويحتل الشباب الصدارة، فيما يحل الجيش ثانيا بخمس نقاط والمنافسة بينه وبين تركتور الإيراني الثالث بأربع نقاط على أشدها، ولا يكن إغفال الجزيرة الإماراتي الرابع بنقطتين ففي حال فوز الجزيرة على تركتور وخسارة الجيش من الشباب سيرتقي للمركز الثاني بخمس نقاط مما يزيد من أهمية الجولة الأخيرة التي ستفك الاشتباك بين الفرق الثلاثة.

شرق آسيا



وفي مباريات شرق آسيا ضمن المجوعة الثامنة يلعب الثلاثاء كاشيوا الياباني مع قوه جوه رينيه الصيني، فيما يلعب سوون سامسونج الكوري الجنوبي مع سنترال كوست الماليزي.. وضمن كاشيوا التأهل وبقيت المنافسة على اشدها بين الفرق الثلاثية الباقية.



أما المجموعة السابعة فسيلعب بكين غوان الصيني مع بوهانج الكوري الجنوبي، ويلعب يونيودكور الأوزبكي مع سانفريس الياباني، وتدور المنافسه على التأهل بين بونيودكتور المتصدر بثمان نقاط وبوهانجى الثاني بست نقاط وبكين الثالث بأربع نقاط فيما خرج سانفريس من المنافسة.



ويوم الأربعاء، وضمن المجموعة السادسة سيلعب جونبوك الكوربي الجنوبي مع موانجثونج التايلاني ويلعب اوراوا الياباني مع جوانزو الصيني.. وضمن جوانزو التأهل رسميا وبقيت البطاقة الثاني حائرة بين جونبك واراوا.



أما في المجموعة الخامسة فسيلعب بويرام التايلاندي مع فيجالتا الياباني، ويلعب جيانع سو الصيني مع اف سي سيول الكوري الجنوبي.. ولم يضمن أي من الفرق التأهل.. وحتى إن فقد أي منها فرصة مواصلة المشوار..فالكل يملك فرصة للمضي قدما في المجوعة التي يتصدرها اف سي بسبع نقاط ويحل بوريران وفيجلتا ثانيا وثالثا بخمس نقاط فيما يملك جيانغ الرابع اربع نقاط.