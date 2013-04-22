بسبب شهر رمضان .. النصر يلغي معسكر أوروبا ويقيمه في السعودية

ألغت إدارة النصر السعودي فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق الكروي الأول استعداداً للموسم الرياضي المقبل، والذي كان مقرراً في إحدى الدول الأوروبية، وذلك بسبب تزامن فترة المعسكر مع شهر رمضان المبارك، ما دفع إدارة الأمير فيصل بن تركي إلى توجيه بوصلة المعسكر نحو إحدى المدن السعودية السياحية، لم يفصح عن اسمها حتى الآن.



وكان الأورغوياني كارينيو مدرب الفريق قد طلب من الجهاز الإداري تقريراً حول آلية العمل والطرق البديلة التي ستتم في حال إلغاء المعسكر الخارجي.



إلى ذلك، وعلى الرغم من عدم نية الإدارة النصراوية تجديد عقد المحترف المصري في صفوف الفريق حسني عبد ربه، للموسم الرياضي المقبل، الا انها تكفلت بمصاريف الجراحة التي أجراها عبد ربه، في مدينة القاهرة تحت مشرط الجراح المصري أحمد عبد العزيز المتخصص في عمليات الرباط الصليبي، اثر تعرضه لإصابة بقطع في أربطة الركبة وتهتك في الغضروف، وذلك خلال مواجهة فريقه أمام الأهلي يوم الخميس الماضي ضمن منافسات دوري "زين" السعودي للمحترفين.



وتحفيزاً للاعبين وعدت الإدارة الصفراء لاعبي فريقها بمنحهم راتب شهرين لكل لاعب، بغرض شحذ همتهم من أجل تقديم مستويات جيدة خلال مسابقة كاس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال التي تنطلق نهاية الأسبوع المقبل.



وستشهد مواجهة الفريق الأخيرة في الدوري السعودي والتي ستقام، السبت المقبل، امام فريق الفيصلي، عودة حارس الفريق عبدالله العنزي إلى التشكيلة الأساسية بعد شفائه من الاصابة التي غيبته عن الملاعب لأكثر من شهر.

