كوزمين: "لا هلال ولا اتحاد .. هذا كلام كذب" .. وزلاتكو: "صعبة"

أكد مدرب العين الإماراتي، الروماني أولاريو كوزمين بأن شعوراً غريباً نبت في قلبه فور دخوله مقر نادي الهلال، بعد أربعة مواسم من قرار إبعاده الشهير عن النادي العاصمي الذي قضى فيه موسمين ناجحين مع الفريق الأزرق .. وقال في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء الهلال والعين في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا: "شعور غريب انتابني أثناء دخولي للنادي .. المكان له ذكريات خاصة جداً بالنسبة لي ولرادوي .. النجاحات التي حققناها هنا، تملأ قلبينا بالبهجة، ولكن هذه هي طبيعة. الحياة، تغادر لكن ذكرياتك تبقى في المكان".



وتمنى كوزمين أن يظهر لقاء الغد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، قيمة الفريقين الفنية "المباراة لها طابع خاص ويغلب عليها الشحن النفسي بكل تأكيد، ولكن الفريقين يقدمان كرة ممتعة وجميلة سيستمتع بها الجمهور الذي سيحضر بكثافة كما عودتنا جماهير الهلال".

وشدد المدرب الروماني على قوة الفريق الهلالي "نواجه الفريق صاحب الرصيد الأعلى في تحقيق بطولة آسيا لذا المباراة صعبة جداً.. التعادل سيجعل الأمور مفتوحة حتى الجولة الأخيرة وسنحاول الخروج بنتيجة إيجابية".

وأضاف: أن الجماهير الهلالية تتشاءم من اللعب على أرضها وسط الجماهير الغفيرة وهذه النقطة سنستغلها في تحيق نتيجة إيجابية من خلال اللقاء.

ونفى كوزمين الأنباء الإعلامية التي تحدثت عن عودته القريبة لتدريب ناد سعودي "الهلال أو الاتحاد" في الموسم المقبل، وأوضح: "لم أتحدث نهائياً لأي وسيلة إعلامية حول مغادرتي للعين ..أحترم عقدي مع الفريق الإماراتي، وتربطني بإدارته علاقة مميزة .. لذا لن أتحدث عن شيء حالياً ..لدينا مسابقة دوري أبطال آسيا وكأس رئيس الدولة .. وفي نهاية الموسم لكل حادث حديث".

من جانبه أبدى المحترف الروماني في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي العين ميريل رادوي سعادته بالعودة مرة أخرى لنادي الهلال، وقال: "سعيد بوجودي مرة أخرى في نادي الهلال .. أتأسف للجميع بأني سأشارك غداً ضد الهلال وأمام جماهيره .. وكما قلت سابقاً أتمنى أن يصعد العين والهلال إلى الدور الثاني، ولكن هذه كرة قدم ونحن لاعبون محترفون وسأقدم كل ما لدي لنادي العين في اللقاء، ونعد الجماهير بتقديم مباراة ممتعة".

وفي المقابل طالب الكرواتي زلاتكو مدرب الهلال السعودي جماهير ناديه بالحضور ومؤازرة الفريق في المواجهة المرتقبة غداً الثلاثاء، وقال في المؤتمر الصحافي: "نحتاج إلى جمهور الهلال بشدة .. وأنا متأكد من تحقيق الفوز وهو مطلبنا بشكل عام".

ورداً على سؤال "العربية.نت"حول حديثه الإعلامي الأخير الذي قال فيه إن الهلال يحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات، لتحقيق دوري أبطال آسيا.. قال: "لكي تحقق البطولة الآسيوية يجب أن يكون لديك فريق متكامل ومنسجم فترة طويلة .. أستطيع أن أقول بأنني أحلم بتحقيق البطولة الآسيوية، ولكن الأمر ليس بتلك السهولة".

وقلل مدرب الهلال من قلق جماهير الهلال من تذبذب مستوى الفريق من مباراة إلى أخرى "نقدم أداءً مميزاً في بعض اللقاءات ومقنع في لقاءات أخرى .. باعتقادي أن اللقاء الوحيد الذي لم نظهر فيه بمستوانا كان لقاء العين ذهاباً، والسبب أنه أتى بعد مباراة النصر في نهائي كأس ولي العهد والتي لعبنا فيها لمدة 120 دقيقة، مما سبب الإرهاق للاعبينا".

من جانبه، أكد مدافع الهلال، البرازيلي أوزيا بأن فريقه جاهز لمواجهة العين، وقال: "كل المؤشرات تؤكد بأن الفريق سيحصد نقاط المباراة ويقترب من التأهل للدور الثاني".

وعن الأخطاء الدفاعية المتكررة في مباريات الهلال، أوضح: "خط دفاعنا جيد .. لم يدخل مرمانا أي هدف في أخر ثلاث لقاءات، وهذا مؤشر ممتاز .. أتمنى أن يكون حضوري وتمثيلي للهلال في الفترة الماضية مفيداً .. وأسعى لتقديم كل ما لدي في لقاء الغد".

