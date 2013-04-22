مدربه الأسبق جوزيه: اتحاد جدة لا شيء .. "زيرو"

أكد المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي المصري ونادي اتحاد جدة السعودي، البرتغالي مانويل جوزيه أنه كان حريصا على عدم الاستمرار في تدريب نادي الاتحاد، وأنه قال لإدارة النادي قبل إحدى المباريات بأن رحيله عن الفريق قرار لا رجعة فيه، أياً كانت نتيجة المباراة .. أما لماذا؟!.. فلأنه - وفقاً لإجابته - "لن يكسب أي شىء مع هذا الفريق ".

وجاء رد المدرب على سؤال في برنامج "الكورة النهاردة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير حول فشله في تجاربه بالمملكة العربية السعودية وأنجولا وإيران .. موضحاً: " في ستة أشهر تعادلت مع الفريق الاتحادي في ثماني مباريات وفزت في سبع .. وأسأل: أين الفريق الآن وماذا يحدث معه.. إنه لا شيء .. زيرو"؟

وعن تجربته مع أنجولا في كأس الأمم الإفريقية 2010 قال: "كنت ألعب بستة لاعبين أساسيين لم تكن لهم أندية.. إنهم يتدربون ويلعبون فقط، كما أن الفريق واجه سوء حظ غريب بتعادله 4-4 مع مالي في ثماني دقائق بعدما كان متقدما 4-صفر، كما خسر أمام غانا - التي لعبت النهائي أمام مصر- بهدف في ربع النهائي".

واعترف مانويل أن الفترة التي درب فيها بيروزي الايراني "كانت صعبة جداً، بسبب المعوقات والمشكلات، حتى أنني اضطررت في النهاية للتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب مستحقات أكثر من أربعة شهور لم تصرف لي ولجهازي المعاون"، مشيرا إلي أن القرار "كان خاطئا وسيئا من البداية، بالرغم من أنني أحب المخاطرة"، وأضاف: "قال لي اللاعبون إنهم لا يحبون المدربين الأجانب وجهازي المساعد كان يريد الرحيل بعد ثلاثة أسابيع، ولكنني تمسكت بالبقاء ستة أشهر، ولكن سلوكهم كان سيئا جداً".

وأكد جوزيه أنه جاء إلي مصر من أجل الزيارة فقط والاطمئنان على أصدقائه وليس لخلافة حسام البدري الذي يقال إنه سيرحل في الصيف، كما أنه لن يدرب أي فريق في مصر حتى لو كان المنتخب أو الزمالك ومهما كانت الإغراءات المالية لأنه - على حد تعبيره - لا يحتاج إلى أموال، مضيفاً: "كرة القدم حياة، وإقامة مباريات الدورى وسط مدرجات خاوية يجعلها بلا روح .. وأنا شخصيا يصعب عليّ حضور المباريات بدون جماهير"، مشددا على أن علاقة قوية تربطه بألتراس الأهلي ويتمني لو يصافحهم فردا فردا خلال أيام الزيارة القليلة.

ومضي المدرب البرتغالي في القول إنه لا توجد خلافات بينه وبين المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة حسام حسن، وأن ما حدث خلال لقاء الزمالك بينهما لم يكن أكثر من "نرفزة داخل الملعب"، وكان هو أقل انفعالا من حسام بحكم فارق الخبرة، لافتا إلى أنه- أي حسام حسن- لاعب صاحب تاريخ ومدرب له مستقبل ويرشحه لتدريب المنتخب المصري بعد أن يكتسب المزيد من الخبرات "لأنه طموح ويحمس لاعبيه بشكل كبير".

وحول اللاعب الذي كان يتمني أن يضمه للأهلي قال: "شيكابالا يمتلك موهبة رائعة، ولكنه أضاع على نفسه فرصة كبيرة للعب في أكبر الأندية الأوروبية بتوقيعه للأهلي والزمالك".

وعن رأيه في حسام غالي، قال جوزيه:"حسام غالي يتغير للأسوأ داخل الملعب، حتى أنه لم يطور مستواه الفني منذ عام 2001، ولم يقدم للأهلي سوى 20 % من مستواه الذي كان يؤهله للاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية".

واتفق المدرب البرتغالي مع إدارة الأهلي ووصف قرار احتراف الثلاثى محمد أبوتريكة فى بنى ياس الإماراتى، وأحمد فتحى، ومحمد ناجى جدو، فى هال سيتي الإنجليزى بالذكي "لأنها فرصة لإظهار إمكانياتهم في الخارج وهو ما حدث بالفعل، كما أنه - أي القرار - كان مخرجا من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي "ولو كنت موجودا لما عارضت هذا القرار".

