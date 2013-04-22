مرشحو "الآسيوي" غير متفقين .. ونهاية أبريل ربما تنسف خطة العرب

أعلن المرشح السعودي لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حافظ المدلج أن القرار الذي كان اتخذه بشأن انسحابه .. تأجل، وأن اجتماعاً سيجمعه مع رئيس الاتحاد البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم ورئيس الاتحاد الإماراتي يوسف السركال آواخر الشهر الجاري لمحاولة الاتفاق على مرشح واحد.



وقال المدلج: "قرار انسحابي الذي كنت سأتخذه في الثاني من أبريل الجاري تأجل ولم يطبق كما تحدثت سابقاً بسبب عدم اتضاح الصورة حول كيفية سير الأمور".



وأضاف أثناء وجوده في دبي للإعلان عن اتفاقية للاتحاد الآسيوي مع إحدى الشركات اليابانية للألعاب الالكترونية: "في الفترات التي تسبق العملية الانتخابية هناك تغييرات كبيرة، حصلت وتحصل كل يوم، سواء بالنسبة إلى انسحاب المرشح الصيني "جيلونغ" أو تقدم المرشح التايلاندي "واراوي ماكودي" للانتخابات، إلى جانب إيقاف عضو المكتب التنفيذي السيريلانكي "فرناندو مانيلال" التحولات والتغييرات والأخبار التي لا تتوقف، وكان آخرها أنباء عن انسحاب ماكودي".



وعن الاتصالات بين المرشحين العرب الثلاثة قال المدلج: "كان هناك اجتماع ثلاثي بيننا "على هامش اجتماعات الآسيان الأسبوع الماضي" واتفقنا على أن نعاود الكرة وأن نلتقي في ٢٨ أو ٢٩ من الشهر الجاري لتحديد الصورة النهاية والاتفاق حول مرشح وحيد، إن وفقنا في تحقيق هذا الأمر".



وتابع: "من الممكن أن تتضح الصورة أكثر بعد هذا الاجتماع، وإذا أصر كل مرشح على الاستمرار سننتظر ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع، وإن كنا نأمل ونشدد على ضرورة الاتفاق على مرشح عربي واحد، لكن لا بد أن نشدد أيضاً على أن الوقت بدل الضائع قد يحمل الكثير من التغييرات".

