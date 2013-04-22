منع "رادوي" من السلام على لاعبي "الهلال"

منع إداري نادي العين الإماراتي ناصر الجنيبي، المحترف الروماني في صفوف الفريق الكروي الأول ميريل رادوي من التوجه إلى ملعب نادي الهلال للسلام على لاعبي الفريق الذي دافع عن شعاره عامين متتاليين.

وكان لاعبو الهلال يؤدون تدريبهم الأساسي على ملعب النادي في الوقت نفسه الذي أقيم فيه المؤتمر الصحافي لمدربي الفريقين استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين غداً الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.

وحضر رادوي رفقة مدربه كوزمين في المؤتمر الصحافي، وعقب انتهائه توجه المدرب الروماني إلى الملعب للسلام على لاعبي الهلال، وحين لحق به رادوي منعه إداري العين من الدخول إلى ملعب الهلال وأرغمه على ركوب السيارة، والمغادرة إلى مقر سكن بعثة الفريق الإماراتي.

وانتقل رادوي من صفوف ستيوا بوخارست الروماني إلى صفوف الهلال في يناير 2009 وكان أحد أبرز اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق بطولات عدة للنادي العاصمي، قبل أن ينتقل إلى العين الإماراتي في موسم 2011.

