القضاء المغربي ينظر اليوم في أحداث "الخميس الأسود"

ينظر القضاء المغربي، اليوم الثلاثاء، في ملف قضية الشباب المتورطين في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة الدار البيضاء الخميس 11 أبريل الجاري على هامش مباراة لكرة القدم بين فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

واستنكر وزير الشباب والرياضة المغربي محمد أوزين، أمس الاثنين، أمام نواب الشعب خلال جلسة استجواب أعمال الشغب التي وقعت قي ذلك اليوم، والاعتداء على سيارات المواطنين مما خلف أضرار بليغة وخطيرة بعيداً عن القيم النبيلة التي لا تمت بالرياضة بأية صلة، مشدداً عزم الحكومة المغربية المضي قدما للتعامل بصرامة مع مثل هذه الممارسات، مشيراً إلى أن تلك الأحداث تدخل في إطار النوايا المبيتة للبعض الذين استغلوا الفرصة قبل انطلاق المباراة بساعتين وقاموا بأعمال الشغب.



وقال: "لن نتساهل مع مثل هذه الممارسات وسنتعامل معها بصرامة وسنتخذ إجراءات وقرارات إضافية للوقوف في وجه الشغب في الملاعب".

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت عن اعتقال "193" شخصا يشتبه في تورطهم في أعمال تخريب ببعض أحياء مدينة الدار البيضاء ما ألحق أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة، وذلك قبل انطلاق المباراة التي جمعت بين فريقي الجيش الملكي والرجاء البيضاوي.

ولكن نوابا برلمانيين ألمحوا إلى أن هناك بعض الأبرياء من بين الذين تم اعتقالهم على اعتبار أن التدخل الأمني جاء متأخرا لضبط الوضع.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان لها أن أعمال التخريب التي شهدتها العاصمة الاقتصادية للمغرب قبل انطلاق المباراة أدت إلى تكسير زجاج ثماني قاطرات للتروماي وسبع حافلات للنقل العمومي و"13" سيارة إلى جانب تكسير واجهات"15" محلا تجاريا ما دفع قوات الأمن إلى التدخل من أجل تهدئة الوضع واستتباب الأمن وعودة الهدوء.



