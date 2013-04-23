بايرن ميونيخ وبرشلونة.. قمة لـ"الثأر"

تتجه الانظار غدا الثلاثاء الى ملعب "اليانز ارينا" حيث يسعى برشلونة الاسباني الى العودة من معقل مضيفه بايرن ميونيخ الالماني باقل اضرار ممكنة، وذلك عندما يتواجه الطرفان في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.



ويدخل برشلونة الى موقعته النارية مع مضيفه البافاري الساعي الى ان يكون اول فريق الماني يتوج بثلاثية الدوري والكأس المحليين وبلقب اوروبي في الموسم ذاته من اجل ان يمنح مدربه يوب هاينكيس افضل هدية وداع قبل ان يترك منصبه لمدرب برشلونة السابق جوسيب غوارديولا، اللقاء وهو يدرك انه عانى هذا الموسم خارج قواعده حيث خسر في الدور الاول امام سلتيك الاسكتلندي (1-2) وفي ذهاب الدور الثاني امام ميلان الايطالي (صفر-2 قبل ان يفوز ايابا 4-صفر)، كما بلغ دور الاربعة دون ان يفوز على باريس سان جرمان الفرنسي (2-2 ذهابا في باريس و1-1 ايابا في برشلونة).



اما بالنسبة لاصحاب الارض الذين حسموا لقب الدوري المحلي وبلغوا ايضا نهائي الكأس، فهم في قمة عطائهم اذ بلغوا دور الاربعة بعد ان اطاحوا بيوفنتوس الايطالي بالفوز عليه ذهابا وايابا بنتيجة واحدة 2-صفر ولم يخسروا على ارضهم سوى مرة واحدة امام ارسنال الانجليزي (صفر-2) في اياب الدور الثاني بسبب تراخي لاعبيهم نتيجة حسمهم لقاء الذهاب في لندن 3-1.



ويبدو بايرن على اتم الاستعداد للثأر من النادي الكاتالوني الذي اطاح به من الدور ربع النهائي للمسابقة موسم 2008-2009 حين اكتسحه ذهابا 4-صفر في "كامب نو" قبل التعادل ايابا 1-1، اذ يقدم النادي البافاري اداء هجوميا رائعا في الاونة الاخيرة حيث سجل 20 هدفا في مبارياته الاربع الاخيرة في الدوري، اضافة الى اكتساحه فرايبورغ 6-1 في نصف نهائي الكأس وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراته الاخيرة امس الاول السبت امام هانوفر في الدوري.



والمح مدرب بايرن هاينكيس الى انه سيشرك الثنائي ماريو غوميز والبيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو في مباراة غد، اي انه سيعتمد على تشكيلة 2-4-4 عوضا عن 1-3-2-4 التي يعتمدها عادة.



ويأتي قرار هاينيكس بعد الاداء الذي قدمه غوميز وبيتزارو امام هانوفر في ظل غياب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش للايقاف، اذ سجل كل منهما ثنائية كما مرر الثاني كرتي الهدفين اللذين سجلهما مهاجم شتوتغارت السابق الذي دك شباك فولفسبورغ بثلاثية خلال ست دقائق، الاربعاء الماضي، في نصف نهائي الكأس.



وقال يوب هاينكس المدير الفني لبايرن "إن هذه المواجهة تجمع بين أفضل فريقين في أوروبا، مشيرا إلى أن فريقه يسعى للفوز بالثلاثية في الموسم الحالي والتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2001 .



ويعتقد هاينكس بأن ميسي سيكون ضمن التشكيلة الأساسية لبرشلونة بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي عانى منها في الفترة الماضية.

ورغم هذا ، حذر هاينكس فريقه قائلا: "برشلونة ليس ميسي فقط.برشلونة أكثر كثيرا من ميسي. برشلونة فريق رائع يضم مجموعة متميزة من اللاعبين. إنه يلعب الكرة على أعلى مستوى".



"نحن نملك أفضل نوعية لاعبين في فريقنا"، هذا ما قاله بيتزارو في مقارنته لفريقه وخصمه المقبل برشلونة الساعي الى تجنب مصير العملاق الاسباني الاخر ريال مدريد الذي خرج الموسم الماضي من الدور ذاته على يد النادي البافاري وبركلات الترجيح بعد فوز كل منهما على ارضه 2-1.



وبدوره اعرب المدير الرياضي لبايرن ماتياس زامر، الفائز باللقب سابقا كلاعب مع بوروسيا دورتموند، عن ثقته بقدرة فريقه على التأهل الى النهائي للمرة الثانية على التوالي والثالثة في المواسم الاربعة الاخيرة، قائلا: "نحن واثقون وأعتقد اننا سنتأهل".



ورغم الثقة التي يتمتع بها بايرن في الوقت الحالي، فان برشلونة ليس من عيار الفرق التي اكتسحها النادي البافاري في الدوري او الكأس المحليين، خصوصا انه سيستعيد في مباراة غد نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي غاب عن فريقه منذ دخوله كبديل امام سان جرمان في اياب الدور ربع النهائي في 10 الشهر الحالي.



ويعي هاينكيس ان الدفاع على لاعب معين قد يؤذي النادي البافاري في مباراة الغد، وهو قال بهذا الصدد: "برشلونة ليس ميسي وحسب. يملكون الكثير من اللاعبين الرائعين، تشافي هرنانديز، اندريس انييستا، سيرجيو بوسكيتس، شيسك فابريغاس ودافيد فيا - اللائحة تطول".



ويختبر برشلونة وضعا لم يعتد عليه في الاعوام الاخيرة، اذ يدخل الى مباراته مع مضيفه البافاري وهو ليس المرشح الاوفر حظا لتحقيق الفوز، وقد تحدث لاعب وسطه تشافي هرنانديز عما ينتظر رجال المدرب تيتو فيلانوفا في ميونيخ قائلا: "مباراة الثلاثاء ستكون شرسة. ميونيخ مدينة تعيش من اجل كرة القدم. صحيح ان بايرن حاليا يقدم مستوى مذهلا، لكن مباريات دوري الابطال تحسم بتفاصيل صغيرة".



وتابع تشافي الذي يخوض فريقه غمار نصف النهائي للمرة السادسة على التوالي والساعي مع بايرن الى اللقب الخامس في المسابقة، سنقدم كل شيء نملكه من اجل تحقيق نتيجة جيدة في ميونيخ" حيث لم يخسر النادي البافاري سوى مرة واحدة في مواجهته الـ20 السابقة مع الاندية الاسبانية، كما تفوق على النادي الكاتالوني في مواجهتهما الاوروبية الوحيدة السابقة في دور الاربعة وكانت في كأس الاتحاد الاوروبي موسم 1995-1996 بعد تعادلهما 2-2 ذهابا في ميونيخ ثم فوز ايابا في برشلونة 2-1 في طريقه للفوز باللقب.



والتقى الفريقان في دوري الابطال موسم 1998-1999 لكن في دور المجموعات حين فاز بايرن بقيادة اوتمار هيتسفيلد على رجال المدرب الهولندي لويس فان غال ذهابا وايابا 1-صفر و2-1.