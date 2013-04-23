"غوتسه" .. إلى بايرن ميونيخ بـ"37" مليون يورو

أكد بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، صحة الخبر الذي ذكرته صحيفة "بيلد" حول انتقال لاعب الوسط الدولي ماريو غوتسه إلى غريمه بايرن ميونيخ في صفقة قدرت بـ"37" مليون يورو.



وكانت "بيلد" ذكرت بأن البايرن سيعلن في الساعات القليلة المقبلة عن تعاقده مع غوتسه، لكن التأكيد الرسمي جاء من جهة دورتموند.



وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر" 20" عاماً مع بوروسيا دورتموند الذي تنازل عن لقب الدوري المحلي لمصلحة بايرن ميونيخ بالذات، في 2016 لكن هناك بندا يسمح له بالرحيل عن فريق المدرب يورغن كلوب مقابل37 مليون يورو (48" مليون دولار)، وقد دفع بايرن على الأرجح قيمة البند الجزائي ووقع مع اللاعب عقداً طويل الأمد.



وسيكون غوتسه الإضافة الأولى إلى النادي البافاري الذي سيتولى الإشراف عليه المدرب الإسباني غوسيب غوارديولا اعتباراً من يوليو المقبل خلفا ليوب هاينيكس، علماً بأن أندية برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي وتشلسي الانجليزيين أعربت عن اهتمامها بالنجم المميز.



وكان غوتسه الذي ولد في مقاطعة بافاريا وعلى بعد 120 كلم من ميونيخ، سجل بدايته مع دورتموند عام 2009 حين كان في السابعة عشرة من عمره، ثم انضم للمنتخب الألماني وخاض مباراته الأولى معه في أكتوبر 2010.



ولعب غوتسه حتى الآن 22 مباراة بقميص المنتخب وسجل" 5" أهداف، أولها في مباراته الأولى كأساسي والتي فاز بها "مانشافت" على البرازيل 3-2 وديا أغسطس 2011.



أسوأ توقيت ممكن لدورتموند



وتعرضت استعدادات نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم لمباراته المهمة بذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، والتي يصفها دورتموند بأنها"أروع مباراة" يستضيفها على ملعبه في تاريخه، لضربة قوية، اليوم الثلاثاء، بعد تأكيد خبر موافقة لاعب الفريق ماريو غوتسه على الانتقال لبايرن ميونيخ.

وجاءت أنباء صفقة الانتقال الكبيرة في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة لدورتموند، عشية مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام ريال مدريد.

ودفعت هذه الأنباء دورتموند لإصدار بيان يقول فيه إنه رغم شعوره بخيبة الأمل الشديدة لخسارة أحد أبناء النادي لمصلحة بايرن الذي ضمن إحراز لقب مسابقة الدوري الألماني "بوندسليغا"لهذا الموسم، فإنه حريص على ألا تؤثر هذه الصفقة على مساعي النادي لبلوغ نهائي دوري الأبطال المقرر إقامته في 25 مايو المقبل بملعب "ويمبلي".

وجاء في البيان: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، لن يسمح بوروسيا دورتموند بتشتيت انتباهه عن حلمه الكبير بإرساء قواعد المفاجأة التي يعد لها عن طريق مباراة الغد بالدور قبل النهائي لدوري الأبطال لبلوغ نهائي استاد "ويمبلي" بلندن بفريق استثنائي نجح في تطوير نفسه عبر السنين ولطالما ارتقى لمستوى كل التحديات التي واجهها".

وطالب النادي جماهيره المحبطة بمواصلة مؤازرتها لغوتسه سواء خلال مباراة الغد أو خلال باقي مباريات دورتموند بهذا الموسم.

كما شكا دورتموند من أنه لم يتلق أي اتصال من أي مسؤول في بايرن حول هذا الأمر حتى هذه اللحظة.

كما اصطدمت استعدادات بايرن لمواجهة برشلونة الإسباني في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال في وقت لاحق اليوم بأنباء غير مرحب بها أيضا، حيث يواجه رئيس النادي أولي هونيس تحقيقا حول التهرب الضريبي استحوذ على كل الاهتمام في ألمانيا مؤخرا.

وأوضح بايرن في بيان له اليوم أنه كان ينوي إبلاغ دورتموند بالصفقة عقب مباراة الأخير أمام ريال مدريد غداً، ولكن الأنباء لم تنتظر حيث سربتها صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار.

ويوجد احتمال بلقاء بايرن ودورتموند في نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الفريقان سويا في مباراة قمة الـ"بوندسليغا"في الرابع من مايو المقبل.

وكان غوتسه جزءا مهما من فوز دورتموند بلقب الدوري الألماني في الموسمين السابقين تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، ولاشك في أن خسارته ستمثل ضربة قوية للفريق.

كما يقاتل دورتموند للإبقاء على مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يريد تحدياً جديداً، ويتردد أن بايرن من أول المتنافسين على ضم اللاعب.

ولطالما اشتهر بايرن بعادته في ضم اللاعبين الكبار من الأندية المنافسة، وهو أكبر المنفقين في الكرة الألمانية.

فمن بين أغلى خمس صفقات في تاريخ الكرة الألمانية، كان بايرن بطلاً في أربع منها وهي شراء خافيير مارتينيز من أتلتيكو مدريد الإسباني "40" مليون يورو وغوتسه "37" مليون يورو وماريو غوميز من شتوتغارت "30" مليون يورو والفرنسي فرانك ريبيري من مارسيليا"25 " مليون يورو وغالبيتها أرقام تقديرية.

ولكن بايرن أخفق في محاولاته لضم ماركو ريوس من بوروسيا مونشينغلادباخ حيث ذهب اللاعب إلى دورتموند مقابل"17" مليون يورو خلال الصيف الماضي، وهو ما جاء كتعويض لخسارة الفريق الألماني لجهود لاعبه شينجي كاجاوا الذي انضم لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويلتقي دورتموند غدا مع فريق ريال مدريد الذي فاز عليه النادي الألماني 2 ــ 1 وتعادل 2 ــ 2 خلال دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الحالية، ومع ذلك يبقى بطل إسبانيا الذي يسعى لإحراز لقبه العاشر في دوري الأبطال هو المرشح الأقوى للفوز غدا.

وربما يكون ذلك في مصلحة دورتموند الذي لم يعد مستريحاً في مركز المرشح الأقوى عندما التقى بملقة الإسباني في دور الثمانية من المسابقة عندما حجز بطاقة تأهله للمربع الذهبي بهدفين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.