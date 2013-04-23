مانشستر يونايتد .. "عديم الرحمة" في اصطياد الألقاب

منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل"21" موسماً، فاز مانشستر يونايتد باللقب"13" مرة ويتمثل الجانب المحبط بالنسبة لمنافسيهم في أن مدرب الفريق سير أليكس فيرغسون يبدو بلا هوادة كالمعتاد.

وثارت تكهنات حول أن مانشستر يونايتد لم يعد كما كان في عهده الكلاسيكي، وجاءت الهزائم في دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني وعلى يد تشلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي ثم أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز، لتشير إلى وجود حالة من الوهن في خط وسط الفريق، ولكن يونايتد وضع حدا لكل هذا الحديث عبر الفوز بلقب الدوري المحلي أمس الاثنين، قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

وفي حال فاز مانشستر بالمباريات الأربع الأخيرة له في الموسم الحالي، فإنه سيحطم الرقم القياسي لعدد النقاط المحققة خلال موسم واحد، والمسجل باسم تشلسي في موسم 2005، وهو ما يبرهن على أن الموسم لم يكن مخيبا للآمال إلى هذه الدرجة.

ربما الأموال التي دفعت للتعاقد مع المهاجم الهولندي الدولي روبن فان بيرسي من صفوف أرسنال، أثارت بعض المخاوف داخل الملعب، ولكن أهدافه الثلاثة "هاتريك"التي سجلها خلال الفوز على أستون فيلا 3 ــ صفر أمس والتي صعدت به إلى صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي، بررت المبلغ الذي دفعه الفريق للتعاقد معه.

ومازال مانشستر يبحث عن تطوير ذاته، حيث أثيرت تكهنات حول رغبة الفريق في التعاقد مع لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش والمدافع ايزيكيل جاراي من صفوف بنفيكا البرتغالي بجانب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من صفوف بوروسيا دورتموند.

ولا يدخر فيرغسون أي جهد في سبيل السعي نحو تحسين الفريق، حيث قال لاعب الوسط ريان غيغز،الذي شارك في جميع نجاحات فيرغسون: "مفتاح نجاح المدرب يتمحور حول كيفية التطور مع اللاعبين الصاعدين، إنه دائماً ما يتطلع إلى الأمام".

في كل مرة يظهر فيها تحد جديد يجبره فيرغسون على الفرار،حيث إن أول ألقابه مع مانشستر يونايتد في عام 1993 جاء بعد صراع مرير مع ليفربول، الذي انهار بعدها ليدخل ألمان يونايتد في صراعين جديدين مع أرسنال وتشلسي، قبل أن يعرف من أين تؤكل الكتف حيث دخل في مواجهة مباشرة مع مانشستر سيتي.

وقال المدير الفني لمانشستر سيتي "الإيطالي" روبرتو مانشيني الأحد الماضي: "إن أداء فريقه في المباراة أمام يونتايتد ، يوضح أن الفجوة بينهما أقل بكثير مما يشير إليه فارق الـ"16" نقطة بين الفريقين في جدول الترتيب، وأن فريقه خسر اللقب بسبب أدائه ليرد عليه فيرغسون بالقول : "إنه محق فيما يتعلق بجانب واحد، في المباريات التي جمعت الفريقين لا يوجد ما يستحق القول، ولكن في باقي المباريات فإننا كنا أفضل بكثير، إننا أفضل كثيرا من مانشستر سيتي في الفوز على الفرق الأخرى، وهو ما لم يتداركه مانشيني".

وأضاف: "عندما التقى الفريقان لم يوجد شيء يمكن قوله، اتفق معه في ذلك الجانب، بخلاف ذلك، فإن الأداء الساذج الذي قدمناه على ملعب أولد ترافورد والخسارة 1 ـ 6 كلفنا اللقب في الموسم الماضي، ولن نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى، المباريات بيننا متقاربة المستوى".

وينبغي على سيتي أن يتدارك مسألة الأداء، وهو على الأرجح سيفعل ذلك عبر بعض التركيز على تجديد صفوف الفريق حيث أشار الرئيس التنفيذي لسيتي فيران سوريانو إلى أنه سيكون هناك ثلاث أو أربع صفقات كبرى ستجعل الفريق أفضل ، وهو ما اعترف بحدوثه في الموسم الماضي.

وربما يدخل تشلسي إلى حلبة المنافسة في الموسم المقبل، ولكن هناك أمران ينبغي على الفريق تداركهما، أولاً التشكيل، نظراً إلى كم الأموال التي دفعت لتكوينه، فإنه ظهر مهلهلاً بعض الشيء في الموسم الحالي.

وثانيا فإن كثرة تغيير المدربين تعني عدم وجود فلسفة متماسكة،لا يوجد ميزة الثبات، حيث إن المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز بات رحيله شبه مضمون في نهاية الموسم، وبالتالي فإن المدرب الجديد سيحاول وضع أسس وسط رمال متحركة تتعلق بمطالب مالك النادي رومان ابراموفيتش.

أما أرسنال فعلى الأرجح لديه الأموال لينفقها، ولكن هذا شيء روتيني في هذا الوقت من العام، وحتى برغم استثمارات الفريق فإنه يبقى بعيداً كثيراً عن المنافسة الحقيقية.

وبالتالي فإن مانشستر يونايتد سيقود مجموعة الفرق من أصحاب الطموح، في الموسم المقبل، ولكن يوما ما سيعتزل فيرغسون "71عاما" وربما يضع ذلك حدا لسيطرة مانشستر يونايتد، ولكن حتى الآن يواصل الفريق صولاته وجولاته بجانب الآلام والمعاناة التي يسببها لكل من يحاول الاقتراب من عرين الأسد.