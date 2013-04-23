هدف "خُرافي" .. في الدوري الأوكراني

سطّر متوسط ميدان فريق ميتاليست خاركييف الأوكراني ،البرازيلي كلايتون كزافييه، اسمه بأحرفٍ من ذهب في تاريخ كرة القدم الأوكرانية، بعد أن أحرز هدفاً رائعاً لفريقه في مباراته التي جمعته بنظيره تشيرنوموريتس أوديسا لحساب الأسبوع 25من بطولة الدوري الأوكراني الممتاز.



وسجّل"كزافييه"واحداً من أجمل أهداف كرة القدم في العالم، وكرة القدم الأوكرانية على وجهة الخصوص بعد أن استغل تقدم حارس مرمى فريق تشيرنوموريتس أوديسا، ديمتري بيزوتوسني، ليسقط الكرة في مرماه، وذلك عقب ثوانٍ معدودة فقط من تسجيل "بوردوغان" هدف السبق لفريق تشيرنوموريتس.



وأثبت "كزافييه" مجدداً أن عالم كرة القدم لا يزال يحتفظ بالكثير من المتعة، وذلك نظراً لما يتمتع به الهدف الذي سجّله من سرعة استجابة قلما تجدها في المستطيل الأخضر، فضلاً عن الدقة المتناهية في تسديد الكرة.



ولم يكتفِ "كزافييه"بإحراز هذا الهدف، وإنما سجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز"ميتاليست خاركييف" بنتيجة 3-1.



وصعد "ميتاليست" - الذي خرج من دور 32 من بطولة الدوري الأوروبي- بهذا الفوز إلى المركز الثاني على سُلم ترتيب الدوري الأوكراني برصيد 55 نقطة، وبفارق 15 نقطة خلف شاختار دونيتسك المتصدر، تاركاً فريق تشيرنوموريتس في المركز السادس برصيد 37 نقطة.



