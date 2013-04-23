"قُبلة" .. تُثير غضب"إبراهيموفيتش"

أثار مدافع فريق نيس الفرنسي،ريناتو سيفيلي، جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الفرنسية، وذلك بسبب التصرف الغريب الذي أقدم عليّه حينما قام بتقبيل مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين البارحة على ملعب بارك دي برانس ضمن المرحلة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وفاجأ قلب دفاع فريق نيس الجميع عند مطلع الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول بعد أن طبع قبله على عنق المهاجم السويدي، في محاولة منه لاستفزازه، بعد قيامه بتعطيل إحدى الهجمات لصالح الفريق الضيف.



وصبَّ "إبرا" جام غضبه على سيفيللي (29 عاماً) بعد هذه الحركة غير الأخلاقية، حيث قام بدفعه بقوة، قبل أن يُنهي حكم المباراة الإشكالية بإشهاره البطاقة الصفراء في وجه كلا اللاعبين، ما أثار حفيظة المهاجم السويدي الذي تلقى البطاقة الصفراء الأغرب في مسيرته الكروية.



ولم يستمر هذا الجدال طويلاً، إذ رصدت عدسات النقل التلفزيوني، مقطع فيديو لإبرا تبادل فيها الابتسامة مع المدافع الأرجنتيني، وسط استغراب كبير من جماهير ملعب حديقة الأمراء.



وقاد مهاجم المنتخب السويدي فريقه لمواصلة زحفه نحو اللقب الأول بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم منذ عام 1994 بالفوز على ضيفه نيس 3-صفر، وذلك بعد أن سجّل هدفاً وصنع آخر.



وعزز "إبراهيموفيتش" صدارته لترتيب هدافي الدوري برصيد 27 هدفاً، ليصبح اللاعب الأول الذي يصل لهذا الرقم منذ موسم91-92، والذي أحرز خلاله لاعب نادي مارسيليا السابق، الدولي الفرنسي جان بيير بابان،27 هدفاً.