أيوفي رفض تسليم شقته وسيارته للنصر .. وغادر

رفض اللاعب الإكوادوري المحترف في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي جيمي أيوفي تسليم شقته وسيارته لإدارة النادي، وغادر السعودية عائداً الى بلاده، في انتظار أن تنهي إدارة النادي المشكلة المتعلقة بمستحقاته المالية، وتدفعها له كاملة - كما وعدته -، قبل أن ينتقل الى الخطوة التالية، والمتمثلة في التقدم بشكوى ضد النادي الى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويطالب أيوفي إدارة النصر بتسديد مبلغ ١٣٠ ألف دولار (٤٨٧ ألف ريال سعودي).

الى ذلك، اتصلت إدارة النادي عن طريق وسطاء بوكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني داميان مانسو الذي كان محترفاً في صفوف الفريق الأصفر، للتفاهم معه حول مستحقات اللاعب التي يدين بها النادي له والبالغة ٢٩٠ ألف دولار (مليون و٨٠ ألف ريال)، والزمه الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بدفعها، وإمكانية تسديدها على أقساط مجدولة، إلا أن وكيل اللاعب الأرجنتيني لم يرد بالرفض أو القبول على طلب النصر حتى الآن.

وفي خطوة مفاجئة، لم تدر بحسبان النصراويين، اتصل وكيل أعمال مدرب الفريق السابق الكولومبي فرانسيشكو ماتورانا، بإدارة النادي وأبلغهم بضرورة دفع ما تبقى من مستحقات المدرب عن الفترة التي قضاها مدرباً للفريق، وإلا فأنه سيلجأ الى "فيفا".