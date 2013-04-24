إحراق قميص "غوتسه".. بكل الألوان

انقلبت جماهير نادي بوروسيا دورتموند الألماني على صانع ألعاب الفريق ماريو غوتسه بعد الإعلان رسمياً عن انضمامه إلى غريم الفريق اللدود بايرن ميونيخ، وذلك على خلفية توصله لاتفاق مع الفريق البافاري يقضى بانضمامه إلى صفوفه اعتباراً من الموسم المقبل.

وأثار هذا القرار غضب أنصار دورتموند الذين أحرقوا قميص قائد الفريق بشتى ألوانه، وذلك وفقاً لما جاء في وسائل الإعلام الألمانية.

وكال عددٌ من عشاق "أسود الفيستفاليا" سيلاً من الشتائم على من كان بطلهم في الأمس القريب، إثر القرار الذي اتخذه بالانتقال إلى بايرن ميونيخ الغريم التقليدي للفريق والمُتوج حديثاً بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وذلك في الوقت الذي قابل هذا الغضب فرحة عارمة في جنوب ألمانيا وتحديداً في ملعب "أليانز أرينا" معقل فريق بايرن ميونيخ.

وانتقدت صحيفة "بيلد" الألمانية التوقيت الخاص بنبأ انتقال ماريو غوتسه، إذ جاء ذلك قبل يوم واحد فقط من المواجهة المصيرية التي تنتظر فريقه الحالي ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولعل ما زاد من احتقان جماهير دورتموند أن اللاعب الواعد قرر الرحيل للغريم اللدود، حيث كان من الممكن أن يكون رحيله إلى خارج ألمانيا أقل وطأة على جماهير الفريق من الانضمام إلى للفريق البافاري.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً مع بوروسيا دورتموند عام 2016، إلا أن هناك بنداً في عقده يتيح له الانتقال إلى فريق آخر شريطة الحصول على 37 مليون يورو، قيمة البند الجزائي، وهو المبلغ نفسه الذي دفعه بايرن مقابل الحصول على خدمات اللاعب.

وقلل المدير الفني لبروسيا دورتموند، الألماني يورغن كلوب، البارحة من تأثير انتقال صانع ألعاب الفريق ماريو غوتسه إلى بايرن ميونيخ الألماني، مطالباً الجماهير بمؤازرة اللاعب خلال مباراة ريال مدريد.

وأكّد كلوب - في المؤتمر الصحافي الذي عُقد قبيل مباراة ريال مدريد المرتقبة - أنّه قد تحدث مع ماريو شخصياً بخصوص انتقاله إلى بايرن ميونيخ، مشيراً إلى أنّ اللاعب قد أخبره برغبته في اللعب تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا الذي سيُشرف على الفريق البافاري الموسم المقبل، لافتاً إلى أنّه يحترم قراره، "خاصة أنّه يُفضل العمل مع أحد أبرز المدربين في عالم كرة القدم".