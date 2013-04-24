إصابة مدافع فالنسيا .. والسبب رقصة "غانغام ستايل"

تسبب قيام المدافع الدولي الفرنسي من أصول عربية عادل رامي بأداء رقصة "غانغام ستايل" الشهيرة، في تفاقم إصابته التي يُعاني منها أصلا.



وكان مدافع فالنسيا الإسباني، يشارك في حفل خيري أقامه ناديه الفرنسي السابق "ليل" بهدف جمع الأموال، حيث شوهد اللاعب يقرع الطبول كنوع من الدعابة، وعندما طلب منه أن يؤدي الرقصة على المسرح وجد نفسه مضطرا لذلك، ورقصها .. إلا أنه أصيب وسط اندماجه.



وأثار هذا الموقف جماهير فالنسيا التي عبرت عن غضبها مما قام به اللاعب الفرنسي، وطالبت إدارة النادي أن تتوقف عن دفع راتب مدافع المنتخب الفرنسي الذي جاء إلى فالنسيا من أجل أن يلعب لا ليرقص.



وعقب عودته من فرنسا، وجد رامي استقبالا فاترا من جماهير ناديه في إسبانيا، حتى أن بعض التقارير الصحافية الإسبانية أشارت إلى أن رامي قد تطول مدة غيابه عن الملاعب بسبب عدم معرفة مدى إصابته.



وانضم رامي (27 عاما) إلى صفوف فالنسيا منذ موسمين، قادما من ليل الفرنسي، قبل أن تتم إعارته مجددا للفريق نفسه ليلعب معه (18) مباراة، وعاد مجددا لفالنسيا وخاض معه (53) مباراة حتى الآن.



وقدم المدافع الفرنسي مردودا إيجابيا خلال فترة لعبه مع فالنسيا ما جعله هدفا لأندية إنجليزية وعلى رأسها مانشستر يوناتيد وأرسنال الذين يرغبان بشدة التعاقد معه.



وذكرت تقارير صحافية إنجليزية أن كلا من المدير الفني لمانشستر يوناتيد فيرغسون، ونظيره في أرسنال آرسين فينغر معجبان بشكل كبير برامي، لدرجة أن فينغر لن يتردد في الموافقة على شراء رامي وفقا لأي شرط يضعه ناديه الإسباني فالنسيا، في حين أن رامي كان قد صرح أنه حال مغادرته فالنسيا فإن مانشستر يوناتيد سيكون وجهته المقبله كونه النادي المفضل له في إنجلترا.