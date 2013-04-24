بايرن ميونيخ يضرب برشلونة .. بـ"القاضية"

استغل بايرن ميونيخ الألماني الكبوة التي يعيشها برشلونة الإسباني ولقنه درسا قاسيا بأربعة أهداف نظيفة، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليضع بايرن أكثر من قدم في المباراة النهائية للبطولة.

وسجل توماس مولر هدفين وصنع هدفا ليقود بايرن إلى فوز ساحق 4-صفر تأهل به الفريق منطقيا إلى المباراة النهائية للبطولة والتي تقام على استاد "ويمبلي" الشهير في العاصمة البريطانية لندن في 25 مايو المقبل.

وظهر برشلونة شبحا لما كان عليه في المواسم الأربعة الماضية ونال الهزيمة القاسية أمام مضيفه الذي ضمن بشكل شبه نهائي المشاركة في المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

وأنهى بايرن الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله توماس مولر في الدقيقة 25 ثم أضاف ماريو غوميز والهولندي آريين روبن ومولر الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 49 و73 و82 ليقضي الفريق البافاري على آمال برشلونة بشكل منطقي ويقطع أكثر من 90 بالمئة من الطريق نحو المباراة النهائية.

وتقدم بايرن خطوة مهمة على طريق تحقيق الثلاثية التي يحلم بها في الموسم الحالي، حيث أصبح منطقيا على بعد خطوة من إحراز لقب دوري الأبطال كما يخوض نهائي كأس ألمانيا بخلاف فوزه في الفترة الماضية بلقب الدوري الألماني (البوندسليغا).

وبدأت محاولات بايرن مبكرا عن طريق التحركات الخطيرة لآريين روبن الذي كاد يهز الشباك في الدقيقة الثانية بعدما تبادل الكرة مع خافي مارتينيز قبل أن يسدد النجم الهولندي الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن فيكتور فالديز حارس مرمى برشلونة كان لها بالمرصاد قبل أن يشتت الدفاع الكرة ليقضي على الخطورة.

ونجح برشلونة في امتصاص حماس بايرن في الدقائق الأول قبل أن يبدأ في مبادلة مضيفه المحاولات الهجومية.

وكانت المحاولة الأولى لبرشلونة في الدقيقة الثامنة عندما راوغ بدرو رودريغيز النمساوي ديفيد ألابا مدافع بايرن داخل المنطقة وحاول تمرير الكرة لكنها ارتطمت بآلابا وخرجت لركنية وصلت منها الكرة على رأس جيرارد بيكيه الذي لعبها برأسه خارج المرمى.

وبعدها، بدأ برشلونة في فرض أسلوبه على مجريات اللعب في الدقائق التالية من خلال التمريرات المتقنة والاستحواذ على الكرة ولكنه لم يشكل أي خطورة على مرمى بايرن.

وفي الدقيقة 15، شن بايرن هجمة منظمة أنهاها فيليب لام بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة ارتطمت بذراع جيرارد بيكيه داخل منطقة الجزاء وتحولت إلى خارج الملعب بينما طالب لاعبو بايرن بضربة جزاء.

وأسفرت الضربة الركنية عن هجمة أخرى لبايرن أنهاها توماس مولر بتسديدة أخرى من زاوية صعبة ولكن في يد فالديز.

وبينما كان برشلونة هو الأكثر استحواذا على الكرة، كانت الهجمات المرتدة لبايرن في غاية الخطورة.

وفي الدقيقة 25، سجل توماس مولر هدف التقدم لأصحاب الأرض ليسكر حاجز الصمت على استاد "أيانز آرينا".

وجاء الهدف اثر ضربة ركنية وصلت منها الكرة إلى روبن خارج منطقة الجزاء مباشرة ليلعبها إلى مولر في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء وأعادها مولر إليه بجوار المنطقة حيث لعبها روبن عرضية عالية من الناحية اليمنى وأعادها آلابا برأسه إلى مولر الذي وضعها برأسه قوية إلى داخل المرمى على يسار فالديز.

وكاد برشلونة يسجل هدف التعادل في الدقيقة 29 اثر هجمة سريعة مرر منها بدرو الكرة عرضية من الناحية اليمنى لتلمس ألابا وتمر من أمام ميسي إلى خارج الملعب لتكون ضربة ركنية للضيوف ولكنها لم تستغل.

وعاد بايرن للضغط على برشلونة بعدها بغية تعزيز تقدمه، وتغاضى الحكم عن لمسة يد أخرى على أليكسيس في الدقيقة 32 ولم يرضخ لمطالب لاعبي بايرن لاحتساب ضربة جزاء.

واستمر الضغط البافاري فيما تبقى من الشوط الأول الذي انتهى لصالح أصحاب الأرض بهدف نظيف وسط تراجع واضح في مستوى عدد من نجوم برشلونة وخاصة أليكسيس إضافة إلى عدم ظهور ميسي بمستواه الطبيعي حيث لا يزال مفتقدا للياقة المباريات بعد غيابه عن المشاركة مع الفريق في الأسبوعين الماضيين للإصابة.

وبينما بدا أن برشلونة بدأ الشوط الثاني بحماس أكبر، كانت الفرصة الخطيرة الأولى في اللقاء لبايرن في الدقيقة 48 وطالب الفريق البافاري بضربة جزاء أخرى بدعوى وجود لمسة يد على بارترا ولكن الحكم منح الفريق ضربة ركنية.

ولعب روبن الركنية عالية ليهيئها مولر برأسه إلى غوميز المتواجد أمام خط المرمى مباشرة ليقتنصها بقدمه إلى داخل المرمى في الدقيقة 49 بينما وقف لاعب برشلونة على أنه متسلل.

وكاد مولر يضاعف من أحزان برشلونة في الدقيقة 52 عندما راوغ الدفاع داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52 ثم سدد الكرة قوية من خارج المنطقة ولكنها مرت بجوار القائم على يمين فالديز.

وشهدت الدقيقة 55 هجمة أكثر خطورة لبايرن اثر هجمة سريعة من روبن الذي مرر الكرة من حدود المنطقة إلى الفرنسي فرانك ريبيري ليسددها زاحفة نحو الزاوية البعيدة ولكنها مرت إلى خارج القائم على يسار فالديز.

وشعر برشلونة بحرج موقفه فبدأ في ترتيب أوراقه وشن بعض الهجمات المنظمة وكاد يقلص النتيجة من إحداها في الدقيقة 62 اثر تمريرة أليكسيس من الناحية اليمنى ولكن الدفاع أطاح بها قبل وصولها لميسي المتحفز.

وبعد فترة من الصحوة الكاتالونية والهجمات التي شنها الضيوف، دفع يوب هاينكس المدير الفني لبايرن بلاعبه لويز جوستافو في الدقيقة 71 على حساب جوميز لتأمين النتيجة.

وبعدها بدقيقتين فقط، نال روبن المكافأة على مجهوده الوفير في اللقاء وسجل هدف فريقه الثالث من هجمة أثارت الجدل بشأن الحكم المجري فيكتور كاساي الذي تغاضى عن إعاقة واضحة من مولر للاعب خوردي ألبا داخل منطقة الجزاء ليمنعه من استكمال تصديه لروبن.

وجاء الهدف اثر هجمة مرتدة سريعة قادها ريبيري ومرر منها الكرة إلى باستيان شفاينشتيغر الذي أهداها إلى روبن لينطلق بها داخل المنطقة مراوغا ألبا ثم مستفيدا من إعاقة مولر للأخير قبل أن يسدد روبن الكرة زاحفة في الزاوية البعيدة على يمين فالديز ليكون الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وأهدر بارترا فرصة ذهبية في الدقيقة 77 عندما وصلت إليه الكرة خلف دفاع بايرن من ضربة حرة لعبها إنييستا ولكن بارترا المفرد أطاح بها عاليا.

وأنقذ فالديز فريقه من هدف رابع في الدقيقة 80 عندما تصدى لتسديدة مولر الذي انفرد به تماما.

ولكن مولر أطلق رصاصة الرحمة على برشلونة في الدقيقة 82 عندما استغل هجمة سريعة لفريقه وتمريرة عرضية لعبها آلابا من ناحية اليسار وسجل الهدف الرابع ليضمن فريقه منطقيا التأهل للنهائي الأوروبي الغالي.

وتوترت أعصاب لاعبي برشلونة في الدقائق الأخيرة بسبب الأداء الهزيل الذي كاد يدفع بالفريق نحو هزيمة أكبر.

وأسفر هذا التوتر عن إنذار لخوردي ألبا ليغيب بهذا عن صفوف الفريق في لقاء الإياب على استاد "كامب نو" يوم الأربعاء المقبل.

